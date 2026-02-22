Великий пост 2026: сколько длится и что можно есть

Великий пост – это самый длительный и строгий период воздержания в церковном году для христиан восточного обряда. В 2026 году он начнется 23 февраля и завершится 12 апреля.

Пост имеет прежде всего духовный смысл – это время внутреннего очищения и переосмысления жизни. OBOZ.UA рассказывает, сколько длится Великий пост в 2026 году и каких правил питания стоит придерживаться.

Когда начинается и сколько длится Пасхальный пост

В 2026 году Великий пост для православных христиан в Украине (ПЦУ и УГКЦ) продлится с 23 февраля по 12 апреля включительно – всего 48 дней. Он состоит из Четыредесятницы, которая символически связана с сорокадневным постом Иисуса Христа в пустыне, и Страстной недели – периода особой духовной сосредоточенности перед Пасхой.

Страстная неделя в 2026 году приходится на 6–11 апреля. Именно в эти дни верующие вспоминают страдания, распятие, смерть и погребение Христа. Самыми строгими традиционно считаются первый день поста – 23 февраля – и Страстная пятница, которая в 2026 году приходится на 3 апреля.

Что можно и что нельзя есть

Во время Великого поста церковь рекомендует отказаться от продуктов животного происхождения – мяса, молока, сыра, яиц. Также не одобряется употребление алкоголя.

Основу рациона составляют овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, орехи, хлеб и блюда на растительной основе.

Традиционно понедельник, среда и пятница считаются днями сухоядения – разрешается простая пища без термической обработки или без масла: хлеб, овощи, фрукты, вода, узвар.

Во вторник и четверг можно потреблять горячие блюда без добавления масла, а в субботу и воскресенье – горячую пищу с маслом.

Великую субботу разрешается провести в сухоядении или полном воздержании от пищи до ночного богослужения.

В то же время священнослужители отмечают: строгость поста должна соответствовать состоянию здоровья человека. Тем, кто имеет хронические заболевания, беременным, пожилым людям или детям рекомендуют посоветоваться с врачом и выбрать посильный формат поста.

