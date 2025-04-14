Пасхальная корзина 2025: что можно и нельзя класть

В это воскресенье, 20 апреля, христиане всего мира будут отмечать Пасху. И многие семьи уже начали планировать, что положат в корзину, когда пойдут в церковь святить блюда к праздничному столу.

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Впрочем, священники предупреждают, что далеко не все продукты и предметы можно освящать в церкви. О запретах "Суспильному" рассказал архиепископ Кропивницкий и Головановский Православной церкви Украины Марк.

Он напомнил, что освящение продуктов в церкви является в Украине локальной традицией, а не общецерковной. Поэтому это делает ритуал не обязательным. Тем не менее, стоит отметить, что украинцы любят участвовать в нем и с радостью употребляют в пищу освященную пищу во время пасхального семейного завтрака.

Какие продукты можно класть в пасхальную корзину

Относительно того, какие продукты следует класть в корзину, архиепископ Марк отметил, что следует брать ту пищу, которая была под запретом во время поста – это пасха, мясо, яйца, сыр, масло. Иногда к ним кладут также соль. "Фрукты и овощи обычно не кладут, поскольку их можно было употреблять во время поста", - добавил священник.

Он также напомнил, что читаемые во время обряда молитвы рассчитаны на освящение пасх, яиц и мясомолочных продуктов. "Над остальными продуктами молитвы не читаются, поэтому класть их в корзину нет смысла", – объяснил архиепископ. И добавил, что это означает, что алкоголь нести на освящение в храм не стоит, хотя выпить рюмку на Пасху можно.

Чего в корзине быть не должно

Иногда некоторые верующие приносят на освящение разные посторонние предметы, такие как украшения, деньги, ключи от машины и т.д. По словам архиепископа Марка, этого делать не следует. "В корзину кладется то, о чем читается в молитвах на освящение и там речь идет о благословении пищи. Свечу зажигают во время освящения как символ молитвы. Все остальное не нужно", – объяснил он.

Священник напомнил, что Пасха – это в первую очередь праздник Воскресения Христова и победы его над проклятием, грехом и смертью. Отмечать его следует встречей верующих в храме. "Надо этот день посвятить Богу, а потом своим родным. Пообщаться, угоститься, поздравить друг друга", – объяснил архиепископ Марк.

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