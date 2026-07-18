В Ужгороде прохожий жестоко избил водителя-инвалида, совершившего наезд на электросамокат: все обстоятельства инцидента. Видео

В Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали две несовершеннолетние девушки на электросамокате, нарушавшие правила дорожного движения. Водитель автомобиля сбил их, а затем продолжил движение.

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Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. По его словам, водитель имел инвалидность, и его после ДТП избил случайный молодой человек, в результате чего он потерял сознание.

Что известно

По словам журналиста, ДТП произошло в субботу, 18 июля, около 13:25, на улице Бориса Тлехаса. Две несовершеннолетние девушки пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, не сойдя с электросамоката. Полицейские в настоящее время выясняют, почему водитель не остановился после того, как сбил несовершеннолетних.

В настоящее время устанавливается степень тяжести травм, полученных подростками. Однако, по информации журналиста, переломов у девушек нет.

Кроме того, по словам Глаголы, ДТП получило продолжение. Пока медики проводили осмотр девушек, к месту аварии подошли двое молодых людей, которые не видели момента ДТП.

"Один из них, спортивного телосложения, узнав, кто был за рулем, без каких-либо объяснений нанес водителю сильный удар", – говорит журналист и добавил, что крики очевидцев и медиков не смогли остановить нападавшего.

Глагола добавил, что на автомобиле водителя был знак "Водитель с инвалидностью", а сам мужчина заметно хромал и не мог защититься. От удара он упал, потерял способность двигаться и, вероятно, потерял сознание.

Медики "скорой" из-за критического состояния мужчины в первую очередь госпитализировали его. Предварительно у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. В то же время у обеих девушек диагностированы черепно-мозговые травмы, у одной также травмирована рука, у другой – сильные ушибы.

Нарушение ПДД на самокатах

Отметим, что в Украине всё больше ДТП совершают именно водители самокатов. Несмотря на то, что движение на этом виде транспорта разрешено исключительно по велосипедным дорожкам или по краю проезжей части дороги, самокатчики на высоких скоростях ездят по тротуарам, сбивая пешеходов. Нередко травмы бывают серьезными, вплоть до летального исхода.

Кроме того, электросамокаты, моноколеса и другие персональные средства передвижения в Украине законодательно признаны транспортными средствами. Это первый шаг к изменению Правил дорожного движения с целью урегулирования использования такого транспорта, в частности запрета движения по тротуарам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева заметили злостного нарушителя ПДД. Мужчина на самокате "мчался" по бульвару Николая Михновского со скоростью около 90 километров в час.

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