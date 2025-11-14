Ездят по тротуарам и навеселе: количество ДТП из-за водителей самокатов не уменьшается, а проблему не решают

В Украине все больше аварий совершают водители самокатов. Несмотря на то, что движение на этом виде транспорта разрешено только по велосипедным дорожкам либо по краю проездной части дороги, самокатчики на большой скорости ездят по тротуарам, сбивая пешеходов. Нередко травмы могут быть серьезными, вплоть до смертельного исхода.

Видео дня

Подробнее об том – читайте в материале OBOZ.UA.

Родители мальчика обещали все "порешать"

Недавно в Facebook киевлянка Юлия Бегун написала, что ее прямо на тротуаре сбил 11-летний мальчик на электро самокате.

"Наехал сзади так, что я упала. Трещина ребра, вся нога, спина, рука в синяках, крови и ушибах. Лежала и не могла встать минут 5, нога и рука истекали кровью. Управлял самокатом малолетний ребенок, без присмотра родителей. Ребенок сразу хотел убежать, но люди его остановили", – пишет пострадавшая.

Также она описывает, как родители мальчика пытались все замять с полицией. А закончилось все обвинениями Юлии и ее мужа в том, что они кричали на ребенка и спрашивали, где родители.

Пока Юлия ездила в скорую помощь, на месте появилась свидетельница, которой на момент ДТП там не было. Мама мальчика обвиняла Юлию и обещала все порешать. Отец ребенка приехал позже с другом, также пытался договориться с полицией.

Почему-то полиция не сразу приняла заявление от пострадавшей, там сказали, что якобы что нет оснований. Только через пять часов удалось подать заявление.

В полиции Святошинского района столицы заверили, что действовали по закону. На месте работала следственно-оперативная группа, все обстоятельства задокументированы. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет решен вопрос правовой квалификации привлечения родителей несовершеннолетнего к административной ответственности.

Электросамокатами управляют подшофе

Это, к сожалению, не первый случай, когда водители электросамокатов сбивают с ног прохожих.

Например, 13 ноября, в четверг в селе Львовской области двое подростков – 14-летний парень-водитель и 14-летняя девочка – на самокате сбили на тротуаре 87-летнего пенсионера. Сами подростки попали в больницу с травмами.

В Киеве 20-летний студент на самокате насмерть сбил человека. Трагедия произошла на бульваре Леси Украинки. Студент ехал по тротуару, когда из-за авто вышел мужчина. От удара он упал, а позже скончался в больнице. Недавно суд вынес решение: водителя признали виновным и присудили к пяти годам лишения свободы, но с испытательным сроком на два года.

Судя по реестру судебных решений, подобные дела с нарушением правил вождения самоката рассматриваются не так уж и редко. При этом, водители управляют самокатами в состоянии алкогольного опьянения. А в свое оправдание часто заявляют в суде, что не знали, что управлять самокатом под шафе запрещено. Кстати, это правило также относится и к тем, что управляет моноколесом, электроскутером и другими электросредствами.

В январе этого года Печерский районный суд рассматривал дело, в котором говорится о том, что полицейские остановили водителя двуколесного в комендантский час. Он поехал под "кирпич", а драгер показал 1% содержания алкоголя в крови.

Водитель сообщил, что выпил 250 г коньяка и отправился на самокате домой. В результате, суд назначил ему наказание в виде штрафа размером в 17 тысяч гривен. И лишил права управлять транспортными средствами сроком на один год.

Такое же наказание получил еще один самокатчик, который в мае этого года катался в состоянии алкогольного опьянения. Пройти проверку на опьянение он отказался. А в суде его защитник просил закрыть дело, поскольку подзащитный не управлял автомобилем, а всего лишь ехал на самокате. Но суд эти доводы отверг.

Кроме этого, водители самокатов ведут себя агрессивно. В Шевченковском районном суде рассматривается дело о конфликте между водителем двуколесного транспортного средства и пешеходом.

В начале июля этого года на ул. Ярославов Вал в центре столицы пешеход переходил дорогу по переходу, когда на него чуть не наехал самокат. Пешеход успел оттолкнуть от себя парня, чтобы избежать столкновения. Однако водитель полез в драку и сломал пешеходу ногу.

Кстати, водителям, которые сталкиваются с самокатами, лучше не покидать место ДТП, а дождаться полиции. В одном из судебных решений говорится, что водитель авто на пешеходном переходе сбил парня, который на самокате переезжал дорогу. Водитель поинтересовался, все ли с ним в порядке, и убедившись, что все хорошо, сел в машину и уехал.

Пострадавший обратился в полицию, а потом в суд. Водителю присудили штраф, отягчающим обстоятельством стало и то, что он покинул место ДТП, не дождался патрульных.

Вызывайте полицию и скорую

Юристы говорят, если вас сбил самокат, то лучше на месте сразу зафиксировать случившееся, снять фото или видео. Также вызвать правоохранителей и записать контакты свидетелей.

Также вызовите скорую помощь, чтобы зафиксировать факт травмирования. Обратитесь в больницу, чтобы получить официальные медицинские справки о том, что травмы были получены в результате наезда самоката.

Напишите заявление в полицию, а потом подавайте в суд, чтобы виновный не только понес наказание за случившееся, но и еще оплатил ваше лечение. Для этого сохраняйте все назначения врача и чеки за лекарства.

Кстати, быть водителем электросамоката могут быть несовершеннолетние, достигшие 14 лет. За действия детей несут ответственность их родители.