В Киеве мужчина на самокате 'летел' по бульвару Михновского со скоростью 90 км/ч. Видео

В Печерском районе Киева заметили злостного нарушителя ПДД. Мужчина на самокате "летел" по бульвару Николая Михновского на скорости около 90 километров в час.

Об этом сообщили в социальных сетях. На нарушителе почти не было защитного снаряжения.

"Нормально ли ехать 90 км/ч на самокате? Киев, бульвар Михновского", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина на самокате на большой скорости движется по крайней правой полосе.

Стоит напомнить, что электросамокаты, моноколеса и другие персональные средства передвижения в Украине законодательно признали транспортными средствами. Это первый шаг к изменению Правил дорожного движения (ПДД) ради урегулирования использования такого транспорта, в частности запрета движения по тротуарам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева заметили "отца года". Мужчина ехал вместе с маленьким мальчиком по дороге на электросамокате со скоростью не менее 40 км/ч.

