В Украину ворвется потепление до +19: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

Во вторник, 22 октября, в Украине ожидается потепление, а также повсюду сухая и ясная погода. Температура воздуха поднимется до +15...+16 градусов тепла, а на западе местами будет до +19.

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Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным метеорологов, в понедельник, 21 октября днем +13...+15, теплее всего в западных областях – до +15...+16 градусов.

Солнечно, небольшая облачность, ветер разных направлений, 5-10 м/с.

Во вторник, 22 октября, ночью +3...+5 градусов, на юге +4...+6 градусов, на Буковине +1...+3, повсюду без осадков, ветер 3-5 м/с.

Днем по всей Украине значительно потеплеет, температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+15, на юге и западе в основном +14...+16.

Теплее всего во вторник будет в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях, где столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов.

Погода будет сухой и ясной, с небольшой облачностью. Ветер 3-5 м/с, в южных областях северный, в западных, центральных и северных – юго-западный, в восточных – северо-западный.

В среду, 23 октября, днем, по данным Укргидрометцентра, на территории страны до +17 градусов, теплее всего будет в восточных областях - на Луганщине и Донетчине.

Ясно с небольшой облачностью, осадков не предвидится.

В четверг, 24 октября и пятницу, 25 октября, значительных изменений в погоде синоптики не прогнозируют. Будет по-осеннему тепло и солнечно, до +14…+15 градусов тепла, по всей территории без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее спрогнозировала, что с 22 октября в Украину вернется теплая погода, а ночные заморозки отступят. По ее данным, кратковременные дожди возможны лишь в нескольких областях.

Синоптик также прогнозирует, что грядущая зима в Украине может быть мягче, чем предыдущие. Однако холодные периоды все же возможны.

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