Лютый холод или аномальное тепло? Синоптик рассказала, каких сюрпризов ждать украинцам зимой

Зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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Об этом во время брифинга рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, пока рано делать окончательные выводы о зимней погоде, поскольку прогнозы базируются на осенних тенденциях.

"О зиме, к сожалению, пока говорить рано. Пока мы можем говорить только о тенденциях осени", – сказала она.

Однако она отметила, что, судя по последним наблюдениям, зима, вероятно, будет с большим количеством теплых дней по сравнению с холодными.

"О зиме – пока тенденции такие же, как раньше озвучивали, что все больше периодов с теплыми днями и все меньше периодов с холодными днями", – объяснила синоптик.

Несмотря на эти положительные прогнозы, Птуха отметила, что не следует исключать появление периодов холодной погоды.

"Но, как всегда, мы не исключаем возможностей, и они, конечно, могут быть – это заливы холода, заливы арктического воздуха. Просто их продолжительность все же... надеемся, учитывая последние месяцы (когда у нас каждый месяц температура выше климатической нормы была, и такая тенденция уже много лет сохраняется), что все же в этом году зима не будет суровой, а более мягкой", – отметила представитель Укргидрометцентра.

При этом синоптики рекомендуют украинцам быть готовыми к разным погодным условиям, поскольку у страны сезонный климат.

"Нужно быть готовыми к любым проявлениям погоды. У нас – сезонная страна, такое расположение, что могут проявляться как теплые периоды, так и холодные. Теплых становится все же больше", – резюмировала Птуха.

Напомним, ночью 1 и 2 октября на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы наблюдались заморозки в диапазоне от 0 до -3°C. Снижение температуры ощутили Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В западные регионы Украины после теплого сентября внезапно пришла зимняя погода. Снег выпал во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что октябрь этого года ожидается несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.

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