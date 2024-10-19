Станет гораздо теплее: как изменится погода в Украине в начале недели

Со вторника, 22 октября, в Украину вернется относительно теплая погода, а ночные заморозки отступят. Кратковременные дожди на следующей неделе возможны лишь в нескольких регионах.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометцентра. По ее словам, температура воздуха со вторника станет выше, впрочем ненамного.

"Немного теплее, буквально на несколько градусов, воздушная масса с запада может поступить на территорию Украины, но эти несколько градусов будут решающими относительно заморозков", – отметила синоптик.

Ночные заморозки, сказала Птуха, прекратятся, а дневные температуры станут постепенно расти.

"Будет достаточно комфортно, как для второй декады октября, +11..+16 градусов", – рассказала она.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Укргидрометцентра, во вторник, 22 октября, погода в большинстве регионов будет солнечной. Температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +16 градусов, ночью опустится до +3..+5 градусов.

В среду, 23 октября, синоптики прогнозируют потепление. Воздух прогреется еще на несколько градусов, дневной температурный максимум будет составлять +17 градусов в Одесской области. Ночные температуры также повысятся и будут составлять +3…+6 градусов. Осадков в Укргидрометцентре не прогнозируют.

В то же время в понедельник, 21 октября, в Украине ожидаются ночные морозы – температура опустится до -1..-3. Днем столбики термометров будут показывать от +12 до +15 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, 19-20 октября, в Украине ожидается прохладная погода днем и заморозки ночью. В отдельных регионах прогнозируется небольшой дождь.

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