В Украину ворвется похолодание, возможен мокрый снег: синоптик назвала дату. Карта

В выходные дни 15 и 16 марта в Украину ворвется похолодание. В субботу местами возможен сильный дождь и мокрый снег, в воскресенье и понедельник, в западных и северных областях ночью ударит мороз, а максимальная температура днем не превысит +6 градусов.

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Такой прогноз погоды озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, до выходных в Украине будет держаться почти летнее тепло, после чего температура воздуха существенно снизится, местами ожидаются осадки.

Если изменения погоды проявляются только в осадках, то на выходных будут также и температурные изменения.

"Потому что воздушные потоки изменятся, ветер будет с северо-запада", – сказала синоптик.

В частности, в ночь на субботу, 15 марта, в западных и северных областях ожидается существенное похолодание, столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов, днем будет +7…+12 градусов.

Кроме того, на западе пройдут умеренные, местами значительные дожди, иногда возможно с мокрым снегом.

В северных, большинстве центральных областей и Харьковской области – умеренные дожди. Остальные территории – без осадков.

В воскресенье и понедельник, 16-17 марта, в западных и северных областях ночью похолодает до -4...+1 градусов, днем будет только +2...+6 градусов тепла.

На остальной территории Украины тоже станет холоднее, но не настолько. И ночью, и днем 16-18 марта будет в пределах +6…+12 градусов.

В воскресенье возможны дожди на западе и севере, ночью возможен небольшой мокрый снег. Днем без существенных осадков.

В понедельник атмосферные фронты сместятся в южную и восточную части, там ожидается дождь.

Ночью в центральных областях возможен мокрый снег.

На остальной территории будет без осадков.

"Атмосферное давление будет повышаться и эти фронты должны отступать", – говорит Наталья Птуха.

Относительно погоды на следующей неделе, синоптик сказала, что март – переходный месяц между холодным и теплым сезоном, поэтому делать такие прогнозы сложно.

"Но есть тенденция влияния поля повышенного давления в течение нескольких дней, то есть прекращение осадков. А затем 19-20 марта снова могут быть дождевые атмосферные фронты", – спрогнозировала Наталья Птуха.