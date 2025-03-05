В Киев пришла метеорологическая весна: климатологи рассказали подробности

В Киеве климатологи зафиксировали начало метеорологической весны. Начиная с 28 февраля, в городе среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Зима в этот раз оказалась самой короткой в столице за время наблюдений.

"По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев, начиная с 28 февраля среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. В Киев пришла метеорологическая весна, которая находится в пределах климатической нормы", – говорится в сообщении.

Как отметили климатологи, метеорологическая зима, которая по уточненным расчетам климатологов обсерватории началась 4 февраля и закончилась 27 февраля, длилась 24 дня, что на 68 дней меньше средних многолетних показателей. Она оказалась самой короткой в столице за время проведения наблюдений, за исключением зимы 2019-2020 годов, когда она вообще не наступала.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!