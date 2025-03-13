На выходные в Украине кардинально поменяется погода: в Гидрометцентре озвучили подробный прогноз

К концу текущей недели погода в Украине существенно изменится. В выходные синоптики прогнозируют похолодание. В страну вернутся ночные морозы, а почти летние температуры свыше +20 градусов снизятся до отметки +12 градусов. Также ожидаются дожди, иногда с мокрым снегом. На следующей неделе дожди могут на несколько дней прекратиться, однако со временем снова вернутся.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

До выходных погода в Украине будет "летней"

До конца рабочей недели украинцы могут наслаждаться необычным мартовским теплом в пределах +4…+10 градусов ночью и +14…+19 градусов днем, на юге страны даже до +22 градусов. "До конца рабочей недели, до пятницы сохраняется относительно теплая особо не меняющаяся воздушная масса. Южные, юго-западные потоки, поэтому температура будет оставаться достаточно высокой, как для марта месяца", – сообщила синоптик.

В течение недели дожди будут приходить время от времени преимущественно через западные и северные области. В западных областях умеренные, кое-где значительные дожди, а в северных, центральных и местами восточных областях небольшие. Остальные территории остаются без осадков.

На выходных в Украину придет похолодание

Ощутимое похолодание в Украине начнется в выходные. В субботу, 15 марта, синоптическая ситуация будет меняться в дальнейшем. "Пока ее изменения проявляются только в осадках, а дальше на выходных будут также и температурные изменения. Потому что воздушные потоки изменятся, ветер будет с северо-запада", – объяснила Наталья Птуха. Поэтому в ночные часы в субботу в западных и северных областях будет наблюдаться похолодание, ночью до +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

15 марта в западных областях умеренные, местами значительные дожди, иногда возможно с мокрым снегом. В северной, Харьковской и большинстве центральных областей умеренные дожди. Остальная территория без осадков.

В воскресенье и понедельник, 16-17 марта, температура воздуха в западных и северных областях составит ночью -4…+1 градусов, днем всего +2…+6 градусов. "Это ощутимое похолодание по сравнению с 19 градусами, которые есть сейчас", – отметила Наталья Птуха. На остальной территории Украины температуры также будут ниже, но все равно не настолько. Температура и ночью, и днем 16-18 марта будет в пределах +6…+12 градусов.

16 марта ожидается дождь в западных и северных областях, ночью возможен небольшой мокрый снег. Но днем без существенных осадков. 17 марта атмосферные фронты сместятся в южную часть, в восточные области, там будет дождь. Ночью по центральным областям может пролетать мокрый снег. На остальной территории будет без осадков – "атмосферное давление будет повышаться и эти фронты должны отступать", – пояснила синоптик.

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

"Март – переходный месяц между холодным и теплым сезоном, поэтому сложно прогнозировать. Расчеты моделей очень разнятся. Но есть тенденция влияния поля повышенного давления в течение нескольких дней, то есть прекращение осадков. А потом 19-20 марта снова могут быть дождевые атмосферные фронты", – рассказала Наталья Птуха.

Подробный прогноз погоды от Украинского гидрометцентра.

Украинский гидрометцентр обнародовал подробные погодные карты на каждый день до 17 марта. Они показывают существенное изменение погоды в стране.

В пятницу, 14 марта, на запад Украины придут дожди. Тем не менее температуры и в этих, и в остальных регионах будут оставаться достаточно высокими – ночью +6…+12 градусов, днем +14…+19 градусов, на юге до +22 градусов.

В субботу, 15 марта, дождливый фронт распространится на большую часть страны и захватит, кроме западных, также северные и центральные области. Температура воздуха в этих регионах существенно снизится – до +5 градусов ночью и до +10…+13 градусов днем. На остальной территории будет сохраняться теплая погода, воздух будет прогреваться до +21…+22 градусов.

В воскресенье, 16 марта, сильные осадки не предполагаются. Небольшие дожди могут пройти в центральных, южных и восточных регионах. Впрочем, температурные показатели по всей территории страны заметно снизятся. Ночью на западе и севере возможны морозы до -4 градусов. Днем температура здесь, а также в центральных областях не будет подниматься выше +8 градусов. На юго-востоке и юге будет несколько теплее. Там ночью ожидается +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов.

В понедельник, 17 марта, ожидается еще большее понижение температуры. Прохладнее всего будет на западе и севере страны, теплее всего на востоке и юге. В этих регионах также ожидаются небольшие осадки.