Медведи просыпаются из спячки: на Львовщине косолапые уже встречают весну. Видео

С первыми теплыми лучами весеннего солнца обновляется природа. На лугах и лесах появляются первоцветы, а животные просыпаются от зимней спячки.

Видео дня

Галицкий национальный парк на своей странице в сети Facebook сообщил, что из берлоги вылез мишка Мир. А в медвежьем приюте Домажир рассказали, что проснулась Квитка.

"С наступлением первых весенних дней косолапые жители Центра реабилитации и реинтродукции диких животных Галицкого национального природного парка выходят из своих берлог. Самым активным является Мир, который игриво принимает первые лучи солнца", – написали в сообщении сотрудники Центра.

На опубликованном видео видно, как мишка радуется теплу. Он смешно катается на спине, позволяя солнышку пощекотать его мягкий животик.

А медвежий приют Домажир, который находится вблизи Львова, на своей странице в Facebook сообщил, что открывает двери для посетителей. Ведь косолапые хозяева приюта тоже уже просыпаются с зимней спячки.

Символично, что первым встретить весну вышла Квитка. На видео можно увидеть, как только проснувшись, эта почтенная медведица гордо расхаживает своими владениями, осматривая все ли было хорошо, пока она спала в своей берлоге.

По словам зоологов, точного времени для выхода из спячки нет, потому что все зависит от погоды. Если весна ранняя и теплая, то косолапые выходят из берлоги в марте – начале апреля.

Однако если долго продолжаются морозы, животные могут проспать в своем уютном укрытии вплоть до мая.

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