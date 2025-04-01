В Украине с 1 апреля все выводы медкомиссий будут оформлять в электронном формате: как работает е-кабинет ВВК

С 1 апреля 2025 года все выводы медицинских комиссий относительно военнообязанных будут оформляться в электронном формате, а документы – храниться в реестрах. Следовательно, гражданам не придется ходить между медкабинетами, собирать справки и ждать в очередях.

Видео дня

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, подчеркнув, что система работает и готова к масштабированию. По ее словам, Львовская область как пилотный регион "показала очень крутые результаты в тестировании", сейчас в системе уже зарегистрировались более 12 000 членов военно-врачебных комиссий, которые за месяц выполнили более 100 000 различных операций в е-кабинетах ВВК.

Что изменилось с 1 апреля?

Теперь после осмотров ВВК выводы оформляются исключительно в электронной форме в медицинской информационной системе Вооруженных сил Украины, что дает возможность гражданам не идти с постановлением о пригодности или непригодности к военной службе, не вносить это через ТЦК.

"Информация в электронном виде будет отправлена сразу в реестр "Оберіг". Собственно это нововведение проводится в рамках большой реформы военно-врачебной комиссии. Мы уже это запустили", – пояснила Черногоренко.

Она добавила, что в рамках реформы была проведена цифровизация нескольких процедур. В частности, введено электронное направление на ВВК в приложении "Резерв+". На сегодняшний день там зарегистрировано уже 4 млн пользователей, которые ежедневно выбирают вместо посещения ТЦК удобные онлайн-сервисы прямо в своем смартфоне.

"Генерируют электронный военный билет, могут ознакомиться с вакансиями, которые есть сейчас в армии, уточнить данные, получить отсрочку и тут же сгенерировать себе электронное направление на ВВК без очередей, без бумаг. Электронное направление содержит всю необходимую информацию, с ним человек отправляется в определенное учреждение здравоохранения и проходит там осмотр", – пояснила представитель Минобороны.

Бумажные документы остаются действительными

Замминистра подчеркнула, что все документы, которые были выданы ранее, остаются в силе, как и возможность получить бумажное направление на ВВК или бумажное заключение комиссии даже после 1 апреля.

К примеру, если это справка ВВК (вывод о пригодности), то ее можно сделать сразу после осмотра. Если же свидетельство о болезни для признания непригодности к военной службе, то комиссия утверждает этот вывод из центральной или областной ВВК, и тогда, по желанию гражданина или гражданки, его можно будет получить на бумаге.

"Но хочу от себя сказать, что сейчас налажено электронное взаимодействие между электронным кабинетом ВВК, реестром "Оберіг" и приложением "Резерв+". Вы увидите свой статус относительно медицинской части сразу в своем "Резерве+" и не надо будет заниматься бумажками", – отметила Черногоренко.

Так же, по ее словам, можно обжаловать как бумажные, так и электронные выводы ВВК – процедура для этого остается действующей. В частности, если человек не согласен с заключением комиссии, он подает жалобу в центральную или региональную комиссию или обжалует это постановление в судебном порядке. Такое право предусмотрено приказом №402 Министерства обороны, и эта процедура сохраняется в отношении электронных выводов.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках реформы военно-врачебной комиссии в Украине также начат процесс анонимизации прохождения ВВК. Ожидается, что подобная процедура снизит коррупционные риски.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!