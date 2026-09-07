В Украине не уволили со службы мужчину, мобилизацию которого признали незаконной, он вновь обратился в суд: чем всё закончилось

В Украине суд обязал воинскую часть уволить военнослужащего, призыв которого в связи с мобилизацией ранее был признан незаконным. У мужчины была действующая отсрочка в связи с бронированием, однако после отмены приказа о его мобилизации воинская часть отказалась увольнять его со службы.

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Днепропетровский окружной административный суд признал такой отказ незаконным. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Как мужчину мобилизовали

14 марта 2024 года начальник территориального центра комплектования и социальной поддержки издал приказ о мобилизации мужчины и направлении его в воинскую часть. 23 апреля его зачислили в списки личного состава и назначили на должность.

Однако у мужчины была действующая отсрочка от мобилизации в связи с бронированием по предприятию.

19 июня 2024 года Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ о его призыве. Также суд признал незаконным отказ в предоставлении отсрочки и обязал принять решение о её предоставлении.

Решение вступило в законную силу после рассмотрения апелляции, а Верховный Суд 29 января 2025 года не открыл кассационное производство.

13 марта 2025 года ТЦК издал приказ, которым отменил пункт приказа о мобилизации мужчины.

Воинская часть отказала в увольнении

После этого военнослужащий подал рапорт об увольнении. Сначала его иск не удовлетворил Николаевский окружной административный суд, однако 27 января 2026 года Пятый апелляционный административный суд отменил это решение и обязал воинскую часть рассмотреть рапорт.

4 февраля воинская часть сообщила, что не видит оснований для увольнения. Там отметили, что статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" якобы не предусматривает основания, на которое ссылался военнослужащий.

В воинской части также настаивали, что процедура призыва является необратимой. Кроме того, в отзыве указывалось, что мужчину зачислили в списки личного состава 23 апреля 2024 года, а с 11 мая того же года он считается самовольно покинувшим место дислокации воинской части.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд не согласился с позицией воинской части.

Суд отметил, что на момент призыва у мужчины была действующая отсрочка в связи с бронированием. Поскольку приказ о его мобилизации был признан противоправным и отменен, это, по мнению суда, изменяет правовой статус лица с военнослужащего на военнообязанного.

Суд подчеркнул, что противоправные решения не могут порождать правомерных последствий, а защита нарушенного права должна обеспечивать его реальное восстановление.

Также суд отклонил ссылку воинской части на постановление Верховного Суда от 5 февраля 2025 года относительно необратимости процедуры призыва. Суд пояснил, что выводы Верховного Суда связаны с конкретными обстоятельствами соответствующего дела, которые в данном случае не совпадают.

Военного обязали уволить

Суд полностью удовлетворил иск мужчины.

Воинскую часть обязали принять решение о его увольнении с военной службы и исключить из списков личного состава.

Кроме того, с воинской части за счет бюджетных ассигнований взыскали в пользу истца 1064,96 грн судебного сбора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч за неявку по повестке в ТЦК, но суд отменил штраф.

Также в Закарпатье полицейского-майора мобилизовали, несмотря на бронь. Сотрудник правоохранительных органов обжаловал решение в суде.

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