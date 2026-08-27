В Закарпатье полицейского-майора мобилизовали, несмотря на бронь, он обратился в суд: чем всё закончилось

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки мобилизовал полицейского, несмотря на наличие брони, и направил в воинскую часть. Мужчина считал призыв противоправным, поскольку проходил службу в Национальной полиции, состоял на специальном учете и подлежал бронированию.

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Суд признал противоправными действия ТЦК по призыву истца на военную службу во время мобилизации и отменил приказ о призыве. Об этом сообщили в Судебно-юридической газете.

Что известно

Мужчина проходил службу в Национальной полиции Украины в должности инспектора сектора реагирования патрульной полиции Тячевского районного отдела Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, имел звание майора полиции.

В связи со сложными семейными обстоятельствами ему как сотруднику полиции был предоставлен дополнительный отпуск без сохранения заработной платы для ухода за ребенком до достижения им пятилетнего возраста. По окончании отпуска в его продлении было отказано, и он вернулся к исполнению служебных обязанностей.

20 июля 2024 года представители ТЦК мобилизовали мужчину. Приказом от 20 июля 2024 года № 195 он был призван на военную службу и направлен в воинскую часть, а 23 июля его доставили в воинскую часть.

На следующий день полицейский был уволен со службы в полиции в связи с переходом на работу в другие министерства и ведомства.

Решением Закарпатского окружного административного суда по другому делу приказ об увольнении со службы в полиции был признан противоправным и отменен, истец восстановлен в должности. Однако позже, в октябре 2025 года, он уволился со службы в полиции по собственному желанию.

Полицейский не согласился с решением о призыве и обратился в суд.

Что решил суд

"Истец считал призыв противоправным, поскольку на момент мобилизационных мероприятий он проходил службу в органах Национальной полиции, состоял на специальном учете и подлежал бронированию", – говорится в материале.

Закарпатский окружной административный суд по делу № 260/833/26 удовлетворил иск мужчины в полном объеме, признав противоправными действия ТЦК в отношении призыва истца.

Суд признал противоправным и отменил приказ о призыве истца на военную службу, а также признал противоправным и отменил приказ о зачислении истца в списки личного состава воинской части.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, могут ли вызвать в ТЦК, если есть бронь: подробное объяснение. Так, бронь от мобилизации защищает военнообязанного от службы в армии, но не освобождает его от воинского учета.

Также мы писали о том, что в Украине хотят расширить бронь еще для одной категории работников: изменения могут ввести уже осенью.

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