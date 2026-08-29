В Житомирской области мужчину оштрафовали за неявку по повестке в ТЦК на 17 тысяч, но суд отменил штраф: в чем причина

Седьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело о правомерности штрафа в размере 17 тысяч гривен, наложенного на военнообязанного за нарушение законодательства о мобилизации. Причиной штрафа стала неявка в ТЦК и СП по повестке.

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Хотя апелляционный суд установил факт совершения правонарушения, штраф был отменен, а сам военнообязанный освобожден от ответственности с объявлением устного замечания. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Хронология событий и позиция ТЦК

В августе 2024 года военнообязанный под расписку получил повестку с вызовом в ТЦК на 15 августа. Однако в назначенный день мужчина в центр комплектования не явился и о причинах своего отсутствия не сообщил.

В конце октября 2024 года сотрудники полиции доставили его в ТЦК. В присутствии гражданина был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине разъяснили его права и уведомили о времени рассмотрения дела.

На сам процесс 7 ноября 2024 года он не явился, в связи с чем начальник ТЦК вынес постановление о привлечении его к ответственности и наложении штрафа в размере 17 тыс. гривен. Не согласившись с таким решением, военнообязанный обратился в суд.

Решение суда первой инстанции и апелляция ТЦК

Звягельский районный суд Житомирской области 30 июня 2026 года полностью удовлетворил иск мужчины и отменил постановление ТЦК. Первая инстанция пришла к выводу об отсутствии состава правонарушения, указав, что ТЦК не учел пояснения истца о болезни и прохождение им военно-врачебной комиссии.

Представители ТЦК обжаловали это решение в апелляционном порядке. В жалобе указывалось, что мужчина не уведомил о причинах неявки в предусмотренный законом трехдневный срок и не явился в ТЦК в течение 7 дней после истечения обстоятельств.

Апелляционного суда признал мужчину виновным, но учел, что правонарушение малозначительно. Седьмой апелляционный административный суд не согласился с первой инстанцией и подтвердил, что в действиях мужчины действительно был состав административного правонарушения.

Нарушение обязанности своевременной явки по повестке от 8 августа 2024 года имело место. Электронное направление на обследование от 19 августа 2024 года само по себе не доказывало факт пребывания на стационарном или амбулаторном лечении именно в дни, предусмотренные для явки.

Основные медицинские документы, подтверждающие инсульт и последующее установление I группы инвалидности, датированы почти годом позже после даты вызова в ТЦК.

Однако, оценивая все обстоятельства дела, суд принял во внимание тяжелое состояние здоровья истца: перенесенный инсульт, необходимость в постоянном уходе, наличие I группы инвалидности и получение пенсии по инвалидности. Кроме того, гражданин завершил прохождение ВВК, что исключало намерение уклониться от мобилизации.

В итоге суд признал правонарушение малозначительным, поскольку оно утратило общественную опасность. В результате решение суда первой инстанции было отменено постановление ТЦК в части штрафа в 17 тысяч гривен.

Напомним, по состоянию на конец августа 2026 в Украине пока не рассматривается вопрос о снижении максимального мобилизационного возраста. Пока что будет продолжаться призыва на службу военнообязанных мужчин возрастом до 60 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят изменения в системе мобилизации, которые могут касаться призывного возраста. Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в настоящее время ведутся соответствующие обсуждения, но не уточнил, речь идет о повышении или о снижении возрастного порога.

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