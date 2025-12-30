В Украине на Новый год будет снег и мороз: синоптик дала прогноз и рассказала, когда ждать потепления

В Украине царит настоящая зимняя погода, такой она останется и на Новый год. В среду, 31 декабря, по всей территории ожидаются осадки в виде снега, а на юге – в виде мокрого снега.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что потепление придет к нам после 2 января.

Прогноз погоды на 31 декабря

"Год завершится красивой зимней погодой. Конечно, в наших нынешних условиях похолодание, снег и сильный ветер, может, и не идеальная синоптическая ситуация, однако полностью в гармонии с природным календарем", – отметила Диденко.

По ее прогнозу, 31 декабря по всей Украине ожидается снег, а в южных регионах – мокрый снег. Морозы постепенно будут усиливаться, поэтому ночью температура будет опускаться до -3... -7 градусов, а на востоке и северо-востоке – до -4... -9.

В дневные часы в большинстве областей ожидается от -2 до -5 градусов. Ветер будет преобладать северо-западный, порывистый и местами сильный, поэтому следует быть особенно осторожными вблизи высотных зданий, деревьев и рекламных билбордов.

В Киеве прогнозируют холодную погоду со снегом и сильными порывами ветра: ночью до -7, днем около -5 градусов. На автодорогах по всей стране сохранится гололедица.

Прогноз на первые дни января 2026 года

Диденко отметила, что 1 января морозы в Украине еще задержатся. 2 января ночью столбики термометров опустятся до -7... -14 градусов, "в дневные часы первый день года предполагается холодным, -4... -7 градусов, а вот уже днем 2 января температура воздуха повысится".

"Итак, на Новый год будет морозно и снежно, в дальнейшем, с 2-3 января, – потеплеет, однако морозные волны еще будут поступать, все же зима", – подытожила синоптик.

Накануне в Укргидрометцентре рассказывали, что во вторник, 30 декабря, по всей территории Украины ожидается преимущественно снежная погода, а холоднее всего будет на северо-востоке страны. В то же время плюсовые температурные отметки будут сохраняться в отдельных южных регионах и в Крыму.

Как ранее писал OBOZ.UA, ранее синоптик Иван Семилит спрогнозировал, что в Украине на Новый год погода будет зимней и преимущественно со снегом. Больше всего снега ожидается в восточных регионах нашей страны.

