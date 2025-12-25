Погода на Новый год удивит украинцев: синоптик рассказал, где будет много снега

В Украине на Новый год ожидается настоящая зимняя погода преимущественно со снегом. Больше всего его прогнозируют в восточных регионах нашей страны.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит. Он отметил, что в Карпатах уже есть накопленный снежный покров.

Погодная картина на Новый год

На вопрос, будет ли снег на Новый год, метеоролог ответил, что "предварительно, да".

"Можем сказать, что снежный покров будет оставаться в большинстве областей, поскольку в ночные часы в большинстве областей будет 0... -5 градусов. Больше всего снега будет наблюдаться на северо-востоке, поскольку именно из этой части будет поступать циклон, там выпадет больше снега", – говорится в сообщении.

Он также отметил, что сейчас, кроме Карпат, снежный покров, толщиной 1– 3 сантиметра, сформировался в отдельных районах запада страны, а также в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами намело 5–12 сантиметров снега. Из-за отсутствия повышения температуры до плюсов в Ивано-Франковской и Черновицкой областях снег не будет таять, он будет сохраняться и со временем его может стать больше.

"Итак, можем сказать, что в новогоднюю ночь кое-где у нас будет лежать снег", – резюмировал Семилит.

Напомним, накануне синоптик Наталья Диденко сообщила, что на Рождество в Украине ожидается настоящая зимняя погода с морозами местами до -13 градусов. Однако, уже с 26 декабря показатели на термометрах будут повышаться.

Как писал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре считают, что эта зима может быть на 1,5– 2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды относительно сильных, до -18 градусов, морозов.

