Украину будет засыпать снегом: синоптики уточнили прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 30 декабря, по всей территории Украины будет преимущественно снежная погода. Холоднее всего будет на северо-востоке страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В то же время плюсовые температурные отметки будут сохраняться в отдельных южных регионах и в Крыму.

Погода в Украине и Киеве 30 декабря

По данным синоптиков, во вторник, 30 декабря, ожидается небольшой снег (днем местами), только ночью в большинстве южных областей без осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -4...-6 градусов мороза, в Харькове и Сумах до - 7 градусов. Днем столбики термометра будут колебаться от -3 до -1 градусов, и воздух незначительно прогреется до +3...+4 градусов.

В то же время в Карпатах будет идти умеренный снег, температура ночью -6...-11 градусов мороза, днем -3...-8 градусов мороза.

В Киеве 30 декабря небольшой снег (днем местами), на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -4...-6 мороза, днем -1...-3 градусов мороза.

Напомним, что уже с 30 декабря в Украине начнется новый этап похолодания, который принесет с собой морозную погоду. На данный момент же погодная картина имеет вид оттепели с осадками в виде мокрого снега.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Иван Семилит предварительно прогнозирует, что в Украине на Новый год погода будет зимней и преимущественно со снегом. Больше всего снега ожидается в восточных регионах нашей страны.

