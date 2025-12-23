В Украине могут обновить перечень болезней, определяющих пригодность к службе: о каких изменениях идет речь

Министерство обороны Украины разработало предложения по обновлению списка болезней, по которым определяется пригодность граждан к службе в армии. Отдельные заболевания могут исключить из действующего перечня.

Об этом СМИ рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова. По ее словам, действующие медицинские требования к мобилизованным существенно смягчили из-за кадрового дефицита в Вооруженных силах. Однако это приводит к ситуациям, когда военнообязанные, которых формально признают годными, фактически не могут эффективно выполнять поставленные задачи.

Военно-врачебные комиссии часто ограничиваются поверхностным осмотром. Если у человека нет очевидных проявлений болезней, его признают годным, несмотря на реальное состояние здоровья и возможные риски во время службы.

Она также отметила, что значительные нагрузки и постоянный стресс могут ухудшать здоровье военнослужащих уже во время прохождения службы. Отдельной проблемой Решетилова назвала сочетание нескольких заболеваний. Даже если такие диагнозы, как диабет, радикулит или повышенное артериальное давление, отдельно не являются основанием для освобождения от службы, их совокупность может делать человека непригодным.

По ее словам, оценка состояния здоровья должна осуществляться комплексно, с учетом всех имеющихся болезней, а не по каждой из них отдельно. Военный омбудсмен сообщила, что изменения в приказ №402 уже подготовлены департаментом здравоохранения Министерства обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на отсрочку могут претендовать в том числе граждане, которые имеют проблемы с коленями. При этом ключевым фактором является потребность в лечении или реабилитации, что определяется медицинскими специалистами.

Также мобилизовать человека, который не прошел военно-врачебную комиссию, не могут. А вот постановка на учет военнообязанных происходит без проведения ВВК.

