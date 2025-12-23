Могут ли мобилизовать без ВВК: что говорит законодательство

В Украине до 3 февраля 2026 года продлено военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Сейчас на службу призывают тех военнообязанных мужчин, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют оснований для отсрочки.

Видео дня

Мобилизовать человека, который не прошел военно-врачебную комиссия (ВВК), не могут. Об этом пишет Kadroland.

А вот взятие на учет военнообязанных происходит без проведения ВВК.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) организуют внесение информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в 30-дневный срок после достижения призывниками 25-летнего возраста без их вызова в районные (городские) ТЦК. Их снимают с воинского учета призывников и берут на учет военнообязанных с одновременным присвоением воинского звания "солдат (матрос) запаса" и указанием второй категории запаса.

Это происходит в соответствии с п. 79 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30.12.2022 №1487.

В то же время для проведения мобилизации определение пригодности к службы является обязательным. Если ТЦК намерен мобилизовать лицо, должны сначала вызвать его, вручить направление на ВВК и только после определения пригодности имеют право мобилизовать.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в Украине изменятся требования для бронирования от мобилизации военнообязанных украинцев. В частности, более чем на 1,5 тыс. грн вырастет показатель минимальной зарплаты, которая должна им начисляться – если декабрьская зарплата окажется ниже необходимой, бронь могут отменить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!