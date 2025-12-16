Можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за проблем с коленями: объяснение

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. На отсрочку могут претендовать в частности граждане, имеющие проблемы с коленями. В то же время ключевым фактором является потребность в лечении или реабилитации, что определяется медицинскими специалистами.

Возможно ли получить отсрочку в таких случаях, рассказали специалисты на портале "Юристи.UA". Они отмечают, что отсрочка выдается только при наличии медицинских показаний.

По словам юриста Юрия Айвазяна, признание временной непригодности зависит от уровня травмы и продолжительности лечения. Такое решение относится исключительно к полномочиям военно-врачебной комиссии (ВВК).

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что на основании официального заключения ВВК территориальный центр комплектования (ТЦК) принимает решение.

По его словам, если медицинские документы свидетельствуют о необходимости лечения или прохождения реабилитации, гражданина могут признать временно непригодным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в декабре часть военнообязанных может потерять действующую отсрочку. Право на отсрочку могут потерять те мужчины, у которых изменились или исчезли причины для ее предоставления.

Также в Украине право на отсрочку от мобилизации по уходу за пожилыми родственниками действует по строгим условиям, которые часто становятся сложными для заявителей. Отсрочка возможна только при наличии инвалидности I или II группы у бабушки или дедушки и при отсутствии других родственников, которые могли бы осуществлять уход.

