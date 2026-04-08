В Украине изменили вид номерных знаков для дипломатических авто: как они будут выглядеть. Фото

В Украине по инициативе Министерства иностранных дел введен обновленный образец дипломатических номерных знаков. Еще в начале марта соответствующие изменения были внесены в Единый образец номерных знаков транспортных средств, утвержденный приказом МВД. А в первых числах апреля началась выдача новых дипломатических номерных знаков.

Такие автомобильные номера "соответствуют современным реалиям безопасности и дипломатическим реалиям", отметили в МИД. Ведомство также показало, как выглядят обновленные номера.

Что говорят чиновники

Первые обновленные номера получили представители иностранного дипломатического корпуса (выдача состоялась в одном из столичных сервисных центров МВД).

"С сегодняшнего дня в Украине – новые дипломатические номерные знаки. И это больше, чем техническое изменение. Это – об изменении реальности. Ранее первый дипломатический номер принадлежал государству-агрессору России. Сегодня это исправлено. Теперь первый номер получают дипломаты нашего ключевого партнера. Это честное отражение реальности без инерции прошлого и показатель реальных изменений в международной поддержке Украины", – объяснил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В свою очередь глава главного сервисного центра МВД Александр Малыш добавил, что введение нового формата дипломатических номерных знаков является "не только обновлением внешнего вида, но и совершенствованием процессов учета и контроля". В ведомстве подчеркнули, что работают над тем, чтобы "все процедуры были прозрачными, понятными и не создавали никаких трудностей для пользователей".

Что именно было изменено

Новые номерные знаки имеют оливковый цвет.

"Это является сознательным выбором. Оливковый цвет традиционно ассоциируется с дипломатией, символизирует мир и взаимопонимание, а в сегодняшних условиях это также цвет стойкости – цвет формы наших защитников", – объяснили в МИД.

Структура номеров выглядит так: первые три цифры являются кодом дипломатического учреждения, следующие – индивидуальным номером авто.

Решение также имеет важное значение для безопасности, в частности в контексте противодействия случаям неправомерного использования дипломатических номерных знаков, добавили в министерстве.

