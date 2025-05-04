В Украине появились новые автономера: кто может получить

На дорогах Украины можно встретить авто с номерами серии "DI". Такие регистрационные знаки представляются владельцам транспортных средств (ТС), которые переоформляют свои автомобили через мобильное приложение Дія.

Видео дня

Как рассказали в самой Дії, подать заявление на получение услуги можно в несколько способов. В частности:

лично;

через законного представителя;

заполнив заявление на получение услуги онлайн по ссылке.

"Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий осуществляются в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины, центрах предоставления административных услуг по результатам чего заявитель получает свидетельство о регистрации транспортного средства, номерных знаков или учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок", – отметили в Дії.

При этом владельцам ТС не обязательно получать номера серии "DI". При желании они могут использовать свои старые знаки.

В целом же украинские водители могут самостоятельно выбрать номера для своих авто. Однако за это придется заплатить – при чем немалые деньги. Так, самые дешевые комбинации стоят 4 800 грн. Как рассказали в Главном сервисном центре МВД (ГСЦ МВД), это, в частности:

Две последовательные пары одинаковых цифр – 0066, 6622 и пр.

Одинаковые первая и третья цифры, либо вторая и четвертая, либо первая и четвертая, либо первая и третья – 0101, 0550, 1001, 1441 и пр.

Три одинаковые цифры, размещенные подряд – 2666, 9666 и пр.

Три одинаковые цифры, размещенные не подряд – 0700, 1011 и пр.

Самые дорогие же стоят 96 000 грн. Такая цена действует для трех комбинаций:

0001;

0009;

7777.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине при продаже первого авто за год уплачивать придется только 5% военного сбора – дополнительное же налогобложение в таких случаях не действует. Тем не менее, каждая последующая продажа будет облагаться дополнительным налогом – и общая максимальная сумма их может составить 23%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!