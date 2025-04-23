В Резерв+ появится два новых типа отсрочек: в Минобороны рассказали подробности

В ближайшее время в мобильном приложении для военнообязанных Резерв+ должно появиться два новых типа отсрочек. Кроме того, летом 2025 года там будет возможность оплатить штраф за нарушение правил военного учета со скидкой 50%.

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Такое заявление в эфире телемарафона сделала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Нововведения должны быть введены до 8 мая 2025 года.

"Мы планируем запустить два новых типа отсрочек до 8 мая 2025 года. Первая будет касаться лиц с временной непригодностью к службе сроком от 6 до 12 месяцев. Это один из чувствительных запросов, которые мы получали. Такая отсрочка предоставляется на основании вывода военно-врачебной комиссии. Второй тип будет для тех граждан, у которых муж или жена находится на службе, а также ребенок в возрасте до 18 лет", – сказала Черногоренко.

Чиновник подчеркнула, что длительное стояние в очередях, ожидание за закрытыми дверями и недели ожидания рассмотрения заявки – крайне неудобно.

"Поэтому главная цель – перевести процесс оформления отсрочек в удобный онлайн-формат, доступный в два клика", – рассказала Черногоренко.

Кроме того, по ее словам, можно будет подать заявление на уплату штрафа непосредственно в Резерв+, получить постановление и осуществить оплату по предоставленным реквизитам прямо в приложении.

"Вы сразу получите подтверждение об отсутствии нарушения", – резюмировала Черногоренко.

Ранее сообщалось, что военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодных", теперь смогут пройти повторную военно-врачебную комиссию в электронном формате. Онлайн-формат работает через систему Оберег и приложение Резерв+.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее законодательством был установлен дедлайн для прохождения ВЛК ограничен пригодными до 4 февраля 2025 года, однако 12 февраля депутаты Верховной Рады большинством голосов продлили его до 5 июня.

В то же время, ограниченно пригодные, младше 25 лет, не обязаны повторно проходить ВВК.

Напомним также, Минобороны Украины в рамках борьбы с коррупцией с 1 апреля запустило электронный кабинет ВВК. Теперь выводы о статусе военнообязанных должны оформляться исключительно в цифровом формате.

Украинцы с апреля могут пройти медосмотр в любом гражданском медучреждении, а данные будут передаваться в ВВК. Это не связано с походом в ТЦК, говорят в Минобороны.

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