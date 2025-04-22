Ограниченно пригодные смогут воспользоваться цифровым форматом ВЛК: в Минобороны раскрыли подробности и напомнили о дедлайне

Военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодных", теперь смогут пройти повторную военно-врачебную комиссию в электронном формате. Онлайн-формат работает через систему Оберег и приложение Резерв+.

Видео дня

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью LB.ua. По ее словам, после прохождения ВЛК данные автоматически вносятся в систему и в приложении появится информация, что человек прошел переобследование. Там же будет доступен электронный военно-учетный документ.

"Мы подхватываем цифровым форматом этих людей. Даем им опцию - у вас есть время до 5 июня пройти эту ВЛК, получить новую категоризацию своей пригодности и мы сами составим это в Оберег, будем видеть это электронное взаимодействие. И в Резерв+ у вас будет ленточка "Все замечательно, вы прошли переобследование, у вас есть электронный военно-учетный документ", – сказала она.

Черногоренко подчеркнула, что до 5 июня нужно пройти ВЛК и обновить свою категорию годности. Дальше "не успел", "не знал", или "не было времени" – не будет работать.

Кроме того, летом в Резерв+ появится еще одна полезная функция – возможность оплатить штраф онлайн со скидкой 50%, без визита в ТЦК. Также в приложении будет указана причина штрафа.

"И мы сейчас добавляем в Резерв+ причину нарушения – например, "не явился на уведомление, номер дата". Это очень важно, чтобы гражданин понимал, что конкретно он нарушил", – отметила представитель МОУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее законодательством был установлен дедлайн для прохождения ВЛК ограничен пригодными до 4 февраля 2025 года, однако 12 февраля депутаты Верховной Рады большинством голосов продлили его до 5 июня.

В то же время, ограниченно пригодные, младше 25 лет, не обязаны повторно проходить ВЛК.

Напомним также, Минобороны Украины в рамках борьбы с коррупцией с 1 апреля запустило электронный кабинет ВЛК. Теперь выводы о статусе военнообязанных должны оформляться исключительно в цифровом формате.

Украинцы с апреля могут пройти медосмотр в любом гражданском медучреждении, а данные будут передаваться в ВЛК. Это не связано с походом в ТЦК, говорят в Минобороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!