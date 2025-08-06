В Резерв+ появилась новая отсрочка: кто и как ее может получить

Мобилизация в Украине продолжается. Впрочем, в Резерв+ появилась новая отсрочка для работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.

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Об этом сообщили в Минобороны. Чтобы получить отсрочку, необходимо иметь следующие данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования:

– Отметку об основном месте работы.

– Зарплатную ставку не менее 0,75.

– Отметку о том, входит ли лицо в кадровую группу образовательного процесса в одной из сфер: высшем, профессиональном предвысшем, профессиональном образовании или работает на административной должности, относящейся к преподавательской категории.

Оформляется отсрочка просто:

– Надо нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+.

– Далее выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию.

– Впоследствии придет уведомление с результатом.

Если должность работника учебного заведения соответствует трем указанным выше критериям, но отсрочка в Резерв+ не оформляется – нужно обратиться в учебное заведение или работодателя, который должен проверить и при необходимости уточнить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Напомним, что на этой неделе также запущены отсрочки для супругов, где муж или жена имеют 1 или 2 группу инвалидности. В общем отсрочки в Резерв+ доступны с ноября прошлого года. Сейчас 40% всех отсрочек оформляется именно в приложении.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.

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