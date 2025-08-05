В Резерв+ появился новый тип отсрочки для супругов, в котором муж или жена имеют инвалидность: как оформить
В Украине расширили возможности мобильного приложения Резерв+ для оформления отсрочки от мобилизации. Теперь подать запрос могут супруги, в котором муж или жена имеют инвалидность I или II группы.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там напомнили, что отсрочки в Резерв+ запустили в ноябре 2024 года. Сейчас 40% от всех отсрочек оформляют онлайн.
Кто может воспользоваться новой отсрочкой
Для получения отсрочки необходимо, чтобы:
- информация об инвалидности была внесена в Единую информационную систему социальной сферы или соответствующую информационную систему Пенсионного фонда Украины;
- в Государственном реестре актов гражданского состояния должна быть официальная запись о браке.
Как оформить отсрочку через Резерв+
Подать запрос можно непосредственно в приложении:
- На главном экране нажать на три точки.
- Выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку".
- Выбрать соответствующую категорию и подтвердить действие.
После рассмотрения запроса пользователь получит уведомление с результатом.
Как сообщал OBOZ.UA, правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!