В Резерв+ появился новый тип отсрочки для супругов, в котором муж или жена имеют инвалидность: как оформить

В Украине расширили возможности мобильного приложения Резерв+ для оформления отсрочки от мобилизации. Теперь подать запрос могут супруги, в котором муж или жена имеют инвалидность I или II группы.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там напомнили, что отсрочки в Резерв+ запустили в ноябре 2024 года. Сейчас 40% от всех отсрочек оформляют онлайн.

Кто может воспользоваться новой отсрочкой

Для получения отсрочки необходимо, чтобы:

информация об инвалидности была внесена в Единую информационную систему социальной сферы или соответствующую информационную систему Пенсионного фонда Украины ;

или соответствующую информационную систему ; в Государственном реестре актов гражданского состояния должна быть официальная запись о браке.

Как оформить отсрочку через Резерв+

Подать запрос можно непосредственно в приложении:

На главном экране нажать на три точки. Выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку". Выбрать соответствующую категорию и подтвердить действие.

После рассмотрения запроса пользователь получит уведомление с результатом.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.

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