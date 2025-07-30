Кабмин согласовал законопроект об отсрочке от призыва для еще одной категории военнообязанных: кого касается

Правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.

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Теперь документ должен поддержать Парламент. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Что предусматривает законопроект

Проект дополняет статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью, которая устанавливает, что такие военные не подлежат призыву на службу в течение года после увольнения.

Основания для увольнения определены в соответствующих пунктах Закона "О воинской обязанности и военной службе".

Сейчас это только согласованный правительством законопроект. Для вступления в силу он должен пройти рассмотрение и голосование в Верховной Раде, а также быть подписанным президентом Украины. Только после этого отсрочка официально вступит в силу.

Что предшествовало

В августе 2025 года в Украине возможна отмена отсрочек от мобилизации для некоторых категорий граждан. Речь идет о военнообязанных, которые работают в критически важных учреждениях и предприятиях. Соответствующие основания определены действующим законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA, на воинский учет призывников берутся ребята, которым исполняется 17 лет. Все такие граждане должны стать на учет до 31 июля.

После мобилизации и боевой подготовки не все сразу отправляются на фронт. Куда могут направить после призыва и как определяется место службы, читайте в материале OBOZ.UA.

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