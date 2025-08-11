В кулере с водой обнаружили норовирус: новые подробности массового отравления в детском лагере на Львовщине

Появились новые подробности массового отравления в детском лагере Friendly Camp в Славском Стрыйского района Львовской области. Там в кулере с водой обнаружили норовирус.

Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко. По ее словам, всего от острой кишечной инфекции пострадали 53 человека.

Что известно об отравлении

"Относительно вспышки в лагере. Всего заболело 53 человека. При выборочном обследовании кала от 12 больных и 1 работника лагеря выявлен норовирус. Также норовирус обнаружен в воде из кулера, которая использовалась для питья. Часть больных выписана из больниц, остальные продолжают лечение", – говорится в сообщении.

Во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней отметили необходимость потребления воды только гарантированного качества. В свою очередь кипячение водопроводной воды помогает предотвратить многие риски для здоровья.

Информация о вирусе

Ранее в комментарии "Суспильному" Наталья Иванченко-Тимко рассказывала, что норовирус передается через воду, продукты, а также контактно-бытовым путем. Он вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта и температурную реакцию.

Работу лагеря пришлось остановить

10 августа, в администрации лагеря сообщили, что работу заведения остановили. Руководство вернуло полную стоимость путевок и обещало компенсировать расходы на лечение, медикаменты, транспорт и медицинские анализы.

"Команда лагеря искренне сожалеет, что не удалось сделать отдых так, как мы вместе планировали. Мы всегда стремились обеспечить детям безопасные, комфортные и радостные условия, однако, к сожалению, на смене 03.08–12.08 обстоятельства, возникшие испортили отдых уже на второй день пребывания", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 5 августа дети начали жаловаться на тошноту, боль в животе, повышенную температуру и диарею. С симптомами отравления их доставили в больницы в Стрые, Дрогобыче, Сколе и Львове.

К утру среды, 6 августа, количество госпитализированных возросло до 40 человек. Среди них – дети 2010 и 2013 года рождения из Киевской и Тернопольской областей, которых приняла больница в Стрые.

Полиция Львовщины начала уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Калиновка в Винницкой области вспышка массового отравления. После употребления шаурмы в больницу попали 25 человек, среди которых семеро детей. Вероятный источник отравления – одно из заведений общественного питания, которое в настоящее время уже приостановило свою работу. Однако специалистов не допустили к проверке заведения, что является нарушением.

