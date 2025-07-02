В Винницкой области десятки людей отравились шаурмой, среди них семь детей: все находятся в больнице

В городе Калиновка Винницкой области вспышка массового отравления. После употребления шаурмы в больницу попали 25 человек, среди которых семеро детей.

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Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области Андрей Салюк.

Вероятный источник отравления – одно из заведений общественного питания, который в настоящее время уже приостановил свою работу. Однако специалистов не допустили к проверке заведения, что является нарушением. На владельца составили административный протокол. За недопуск к государственному контролю ему грозит штраф в размере 56 тысяч гривен.

Директор Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Игорь Матковский заявил, что образцы продуктов с места происшествия уже отобраны для лабораторного анализа. Предварительные результаты ожидаются 2 июля.

Пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская подтвердила, что продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Стоит отметить, что в Украине участились жалобы на заведения быстрого питания. Чтобы избежать проблем со здоровьем и сохранить средства, стоит обращать внимание на санитарное состояние помещения, наличие у работников медицинской книжки и уголка потребителя в заведении.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы все чаще жалуются на качество и условия хранения колбасных изделий в магазинах. Госпродпотребслужба рекомендует покупать продукцию только в сертифицированных точках продаж, проверять маркировку и знать свои права в случае возникновения сомнений относительно безопасности товара.

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