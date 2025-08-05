На Львовщине произошло массовое отравление в детском лагере: десятки госпитализированных
На Львовщине зафиксировано массовое отравление в детском лагере. Из заведения "Friendly Camp", расположенного в Славском Стрыйского района, госпитализировали по меньшей мере 25 детей в возрасте от 9 до 12 лет.
У всех – признаки острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в Стрыйском районном управлении ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Что произошло
Дети начали жаловаться на плохое самочувствие в ночь на 5 августа. С симптомами отравления – тошнотой, болью в животе, температурой, диареей – их доставили в больницы в Стрые, Дрогобыче, Сколе и Львове.
По информации Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Причину отравления сейчас устанавливает оперативная группа.
Полиция Львовщины уже открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". За это предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.
Кишечные инфекции в Украине
По данным Минздрава, с начала 2025 года в Украине зафиксировано 38 вспышек острых кишечных инфекций, общее количество случаев – более 24 тысяч. Чаще всего заражение происходит из-за употребления загрязненных продуктов, воды, а также через грязные руки или предметы быта. Слабость, повышенная температура, боль в животе, рвота и диарея – это самые распространенные симптомы острых кишечных инфекций.
Медики отмечают простые правила профилактики:
- Мыть руки перед едой и после улицы;
- Не употреблять немытые фрукты и овощи;
- Избегать сырой пищи животного происхождения (особенно яйца, мясо, непастеризованное молоко);
В случае первых симптомов следует немедленно обращаться к врачу, особенно в контексте детей, которые быстро теряют жидкость из-за обезвоживания.
Как сообщал OBOZ.UA
В городе Калиновка в Винницкой области вспышка массового отравления. После употребления шаурмы в больницу попали 25 человек, среди которых семеро детей. Вероятный источник отравления – одно из заведений общественного питания, которое на данный момент уже приостановило свою работу. Однако специалистов не допустили к проверке заведения, что является нарушением.
В Украине участились жалобы на заведения быстрого питания. Чтобы избежать проблем со здоровьем и сохранить средства, стоит обращать внимание на санитарное состояние помещения, наличие у работников медицинской книжки и уголка потребителя в заведении.
Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы все чаще жалуются на качество и условия хранения колбасных изделий в магазинах. Госпродпотребслужба рекомендует покупать продукцию только в сертифицированных точках продаж, проверять маркировку и знать свои права в случае возникновения сомнений относительно безопасности товара.
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