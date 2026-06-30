В Кривом Роге мобилизовали отца, который в одиночку воспитывал 5-летнего ребенка: что говорят омбудсмен и в ТЦК

В Кривом Роге забрали в ТЦК, в тот же день мобилизовали и уже отправили в армию 34-летнего мужчину, который, как утверждается, самостоятельно воспитывает 5-летнюю дочь. Причем его мобилизовали в тот момент, когда ребенок находился в детском саду, а об этом стало известно только тогда, когда за девочкой в детский сад никто не пришел.

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Эту досадную историю рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, сославшись на заведующую детским садом Наталью Евтушенко. В свою очередь , в Днепропетровском областном ТЦК и СП заявили, что все сделали правильно.

Что говорит омбудсман

Как рассказывает Наталья Евтушенко, женщина бросила мужчину ещё три года назад, и с тех пор он живет с дочерью один, воспитывает ее. Все это время он сам приводил девочку в детский сад и вечером сам забирал дочку.

Когда однажды отец не пришел, потому что его мобилизовали, у девочки случилась истерика. Наталья взяла девочку на руки и пошла в ТЦК, чтобы выяснить, что случилось с мужчиной.

На сегодняшний день "девочка фактически осталась с чужим человеком", заведующей детским садом.

Мужчина дважды обращался в ТЦК с просьбой об отсрочке, но получил отказ, отмечает омбудсман. Он уже поручил своему представителю в области "незамедлительно выяснить все обстоятельства этой ситуации", уже направлены все официальные запросы и в районный ТЦК, и в Криворожскую службу по делам детей, и во все соответствующие структуры городского и районного советов.

"В центре таких историй всегда должна быть не процедура и не формальность. Мобилизация необходима для страны, которая защищается. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и способностью видеть человека в каждом решении. Мы должны честно разбирать каждый такой случай – не ради конфликта, а ради справедливости", – отметил Дмитрий Лубинец.

Позиция ТЦК

В ТЦК утверждают, что у мобилизованного отца "не было официально оформленной отсрочки", причем он "уже после получения повестки, а именно 19 июня 2026 года, через Центр предоставления административных услуг направил в ТЦК и СП заявление на отсрочку". К заявлению мужчина приложил решение суда о разводе, "согласно которому определено место жительства малолетней дочери вместе с ее отцом и установлен факт содержания несовершеннолетнего ребенка на иждивении".

В ТЦК отмечают, что "такое решение действительно дает основания для отсрочки". Однако представители ТЦК решили проверить это решение суда, причем также "через ЦНАП". В версии судебного решения, которую ТЦК получила для проверки, "абзац об установлении факта содержания несовершеннолетнего ребенка на иждивении отсутствовал".

Обычно, когда в документах обнаруживаются несоответствия, специалисты предпочитают лично ознакомиться с оригиналом. Но в ТЦК, "учитывая несоответствия, отказали в предоставлении отсрочки", заявили там.

Так или иначе, уже 29 июня мужчину (в ТЦК его назвали "нарушителем правил воинского учета") доставили на комиссию ВЛК, в тот же день он был признан годным к военной службе, мобилизован и направлен в воинскую часть.

Позиция судов

Недавно другой военнообязанный мужчина обратился в суд, поскольку считал отмену своей отсрочки незаконной и совершенной с нарушением процедуры со стороны ТЦК. Однако суд оставил без изменений предыдущее постановление, которым ему было отказано в обеспечении иска об обжаловании мобилизации.

И это не единичный случай. Как ранее сообщал OBOZ.UA, военнообязанный из Харьковской области обратился в суд с целью обжалования штрафа, наложенного ТЦК за неявку по повестке. Он обосновал свой иск тем, что имеет инвалидность третьей группы и отсрочку от призыва. Однако суд после изучения всех обстоятельств дела встал на сторону ТЦК.

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