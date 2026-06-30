Мужчина заявил, что его отсрочку отменили незаконно, и обратился в суд: чем всё закончилось

В Украине военнообязанный мужчина обратился в суд, поскольку считал отмену своей отсрочки незаконной и совершенной с нарушением процедуры со стороны ТЦК. Он обжаловал действия комиссии и настаивал на неправомерности принятого решения.

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В то же время суд оставил без изменений предыдущее постановление, которым ему было отказано в обеспечении иска об обжаловании мобилизации. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Детали дела

Как отмечается, параллельно с иском представитель заявителя подал ходатайство об обеспечении иска, в котором просил приостановить действие приказа о призыве до окончательного рассмотрения дела, запретить привлечение истца к исполнению воинских обязанностей и его перевод в другие части.

Обосновывая свои требования, он указывал на вероятные процедурные нарушения при отмене отсрочки, а также на то, что повестка якобы не содержала даты составления и не была надлежащим образом вручена. Отдельно отмечалось несоответствие во времени между объявлением в розыск и сроком явки по повестке, который еще не наступил, а также добровольной явкой в ТЦК.

По мнению заявителя, без таких мер существовал риск привлечения к боевым заданиям или перевода, что могло бы затруднить или сделать невозможным исполнение возможного положительного решения суда.

Какова позиция суда

Судьи поддержали вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для применения мер по обеспечению иска.

В решении отмечается, что такие меры допускаются лишь в тех случаях, когда их неприменение может затруднить или сделать невозможным исполнение будущего решения суда или эффективную защиту прав истца, либо при наличии очевидных признаков противоправности оспариваемых действий. При этом обязанность доказывания соответствующих обстоятельств возлагается на заявителя.

Суд подчеркнул, что на данной стадии не проводится оценка обоснованности исковых требований и не решается вопрос о законности действий ответчика – это устанавливается исключительно при рассмотрении дела по существу. Также отмечено, что само по себе несогласие с решением органа власти не является достаточным основанием для обеспечения иска.

Почему в суде отказали

Суд отметил, что утверждения истца о возможном направлении в район боевых действий или переводе в другую воинскую часть не подтверждены доказательствами и носят характер предположений.

Коллегия судей отметила, что сам факт вероятных негативных последствий в будущем не является основанием для обеспечения иска. Такие меры применяются лишь при наличии реального риска затруднения или невозможности исполнения будущего решения суда, а не из-за абстрактной возможности нарушения прав.

Отдельно подчеркнуто, что обеспечение иска не может фактически заменять собой удовлетворение исковых требований до рассмотрения дела по существу.

"В итоге Восьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление Тернопольского окружного административного суда – без изменений", – говорится в материале.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, военнообязанный из Харьковской области обратился в суд с целью обжалования штрафа ТЦК за неявку по повестке. Он обосновал свой иск тем, что имеет инвалидность третьей группы и отсрочку от призыва. Однако суд, изучив все обстоятельства дела, встал на сторону ТЦК.

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