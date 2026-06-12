Увольнение со службы: Зеленский рассказал, кого из военных отпустят первыми

Украина планирует до конца года начать увольнение со службы части военнослужащих в рамках реформы армии. Первыми могут быть демобилизованы военнослужащие, которые отправились на фронт 24 февраля 2022 года.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео Минобороны Украины. Кроме них, демобилизовать могут тех, кто воюет еще дольше.

Что известно

В свою очередь, в ведомстве говорят, что одним из ключевых вопросов на данный момент является "справедливость" для тех украинских воинов, которые "выполняют боевые задачи с начала российского вторжения" и "проводят больше всего времени на боевых позициях".

"Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы", – уточнили в Минобороны, но подробности не раскрывают.

Несмотря на это, точные критерии и график демобилизации еще согласовываются. Ожидается, что процесс будет поэтапным, чтобы не допустить резкого ослабления боеспособности подразделений на передовой.

Напомним, ранее экс-глава ВСУ Валерий Залужный заявлял, что демобилизацию в Украине можно проводить только после масштабного реформирования системы комплектования армии и организации службы. В современных условиях призывы к демобилизации без системных изменений являются ничем иным, как "политическим популизмом".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое решение по демобилизации готовят в Украине. Для военнослужащих и новобранцев могут ввести три типа контрактов с разной продолжительностью службы. Однакопротив демобилизации тех защитников, которые уже длительное время участвуют в отражении полномасштабной агрессии РФ, выступает Генеральный штаб ВСУ. Основная причина заключается в опасениях относительно риска снижения укомплектованности армии.

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