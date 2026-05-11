Будет три вида контрактов: стало известно, какое решение по демобилизации готовят в Украине

Для военнослужащих и новобранцев могут ввести три типа контрактов с разной продолжительностью службы. Окончательного решения относительно механизма демобилизации пока нет.

Об этом, ссылаясь на собеседников в Офисе президента и чиновников, сообщает медиа. Как отмечают собеседники издания, Генеральный штаб выступает против масштабной демобилизации, ведь есть риск уменьшения укомплектованности армии. В то же время власть и военные продолжают обсуждать способы внедрения новой системы.

По информации источников, по состоянию на момент публикации, уже смогли согласовать контрактный подход к демобилизации. Текущий проект предусматривает три вида контрактов с фиксированными сроками службы как для действующих военнослужащих, так и для новобранцев.

Мобилизованные военные смогут подписать контракт, который будет гарантировать демобилизацию и отсрочку от повторного призыва. Для контрактников также предусмотрена возможность перезаключить договор с государством.

При этом предыдущий срок службы не будет засчитываться в новый контракт. Однако он будет влиять на продолжительность отсрочки, которую планируют определять индивидуально.

По словам одного из чиновников, для действующих военных на боевых должностях может быть установлен контракт сроком 10 месяцев. Для новобранцев, претендующих на боевые должности, планируют ввести 14-месячный контракт.

Для всех других должностей, в частности операторов БПЛА, медийщиков и других специалистов, предлагают установить двухлетний контракт. Также предусматривается возможность самостоятельно выбирать как боевые, так и тыловые должности.

В то же время, по словам источников, у граждан будет оставаться возможность не подписывать контракт.

Напомним, по словам Валерия Залужного, демобилизацию в Украине можно проводить только после масштабного реформирования системы комплектования армии и организации службы. В современных условиях призывы к демобилизации без системных изменений являются ничем иным как "политическим популизмом".

Также OBOZ.UA сообщал, 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят масштабную реформу армии, которая предусматривает новые подходы к комплектованию подразделений и постепенную демобилизацию военных. Уже с 2026 года часть мобилизованных сможет оставить службу по четко определенным критериям.

