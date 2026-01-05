Украину ждут сложные погодные условия: синоптик дала прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 6 января погода принесет в Украину атмосферные фронты южного циклона. Вследствие этого завтра ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и порывистый ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Ближайшей ночью, как говорит специалистка, будет мороз, а завтра днем температура воздуха может повыситься до плюсовых отметок.

Погода в Украине и Киеве 6 января

Завтра, 6 января температура воздуха составит -2...-6 градусов, на севере и северо-востоке -5...-11 градусов. Днем на западе и севере Украины, а также на востоке ощутимо потеплеет до 0... +2 градусов. В центре воздух прогреется до +2... +6 градусов, а на юге до +5... +12 градусов тепла.

В то же время в Киеве ближайшей ночью ожидается снег, а днем он перейдет в дождь, на дорогах гололедица. Температура воздуха в столице ближайшей ночью -5...-7, завтра днем потеплеет до 0 градусов.

Диденко также предупредила, что с 9-10 января в Украине, вероятно, предполагается существенное похолодание. Продолжительность интенсивных морозов, по словам синоптика, пока не определена.

Напомним, в течение следующих трех дней в Украине может существенно измениться погода. 5, 6, 7 января атмосферное давление и осадки, как и температурные показатели, будут существенно колебаться.

Как сообщал OBOZ.UA, в карпатском высокогорье сугробы снега уже превысили метр высотой. На горе Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха -18 градусов.

Кроме того, на западе Украины наступила настоящая зимняя погода: регион накрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель.

