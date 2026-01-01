Сугробы снега и 18 градусов мороза: спасатели рассказали, какая погода царит в Карпатах

В карпатском высокогорье сугробы снега уже превысили метр высотой. На горе Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха -18 градусов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Там добавили, что передвигаться и ориентироваться на местности сложно.

Сообщается, что уже случилась первая беда из-за зимней непогоды в горах. Накануне Нового года 27-летний парень и 29-летняя девушка, оба из Сумы, во время путешествия по урочищу "Старое дерево" вблизи Яремче Ивано-Франковской области заблудились и обессилели.

С наступлением сумерек ситуация становилась все опаснее, говорят спасатели.

На помощь отправились сотрудники горного поисково-спасательного участка из Яремче. Специалисты оперативно добрались до туристов, убедились, что их состояние удовлетворительное, и сопроводили их к безопасному месту.

"К счастью, эта история завершилась благополучно – Новый год они встретили в тепле, а не в зимнем лесу", – говорят в пресс-службе спасателей.

Правила безопасности во время зимних походов от горных спасателей ГСЧС:

тщательно планируйте маршрут и учитывайте погодные условия;

не отправляйтесь в горы без надлежащего снаряжения;

всегда имейте средства связи и сообщайте близким о своих планах;

в случае опасности немедленно звоните 101.

Напомним, ранее в Карпатах в последний день 2025 года существенно ухудшилась погода. В горах температура воздуха опустилась до 17 градусов мороза и выпал снег.

Как сообщал OBOZ.UA, в западных регионах Украины наступила настоящая зимняя погода: пейзажи покрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель.

