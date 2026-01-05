Украину ждут погодные контрасты: синоптики рассказали, где будут морозы, а где 'плюс'

Следующие три дня в Украине может существенно измениться погода. 5, 6, 7 января атмосферное давление и осадки, как и температурные показатели, будут существенно колебаться.

Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра. В течение следующих трех дней снижение температуры будет фиксироваться на востоке и юго-востоке.

Что известно

В понедельник, 5 января, будет облачно, ветер западный с переходом в восточный, температура воздуха составит -8...-10 градусов ночью, -5...-3 градуса днем. В северных и местами в центральных регионах ночью будет холоднее всего, до -12 градусов мороза .

В то же время во вторник, 6 января, по Украине пройдет мокрый снег местами с переходом в дождь. Ветер западный, 3-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем 0...-2 градуса. Теплее всего будет на юге и на юго-востоке: там днем воздух прогреется до +11 градусов.

А в среду, 7 января, холода снова вернутся, в результате чего на большинстве территорий будет преобладать гололедица. Ветер будет западным, с переходом в восточный, 5-10 м/с. Осадков не предвидится, лишь на западе и местами на севере ожидается мокрый снег с ледяным дождем. Температура воздуха -8...-10 ночью, днем -3...-5, пешеходов предостерегают о гололедице.

Как сообщал OBOZ.UA, на карпатском высокогорье сугробы снега уже превысили метр высотой. На горе Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха -18 градусов.

Кроме того напомним, на западе Украины наступила настоящая зимняя погода: регион накрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель.

