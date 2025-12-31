Видимость на дорогах почти нулевая: на западе Украины бушует мощная метель. Видео

На западе нашей страны настоящая зимняя погода: пейзажи покрыли снега, отметки на термометрах показывают температуру до минус 10 градусов. Причем из-за сильных порывов ветра продолжающийся снегопад превратился в мощную метель.

Из-за таких погодных условий на улицах и дорогах крайне низкая, почти нулевая видимость. Об этом рассказывают местные жители.

Что говорят соответствующие службы

На метель отреагировали украинские пограничники, которые призвали граждан, планировавших туристические походы в приграничье,"учесть информацию о значительном ухудшении погодных условий и перенести свои планы".

Также об "опасных метеорологических явлениях" предупредили спасатели из ГСЧС и синоптики из Укргидрометцентра. Правда, по их определению, это только первый, желтый уровень опасности.

Что говорят синоптики

Сейчас на западе Украины бушует северо-западный ветер со средней скоростью 10 м/с. Но порывы ветра достигают 15-20 м/с. Температура – 8° мороза, продолжаются осадки.

"На дорогах гололедица и метель", отмечают синоптики и добавляют, что такие непростые погодные условия будут сохраняться как минимум все сутки 31 декабря.

Что предшествовало

Еще в воскресенье, 28 декабря, из-за непогоды в Украине резко осложнилось движение транспорта на автодорогах. В Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях фиксировали метели, гололед и почти нулевую видимость. Дорожная техника работала везде, однако далеко не везде успевала расчищать снежные палатки.

Напомним, что уже с 30 декабря в Украине начался новый этап похолодания, который принес с собой морозную погоду. Сейчас же погодная картина имеет вид оттепели с осадками в виде мокрого снега.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Иван Семилит предварительно прогнозирует, что в Украине на Новый год погода будет зимней и преимущественно со снегом. Причем больше всего снега ожидается в восточных регионах нашей страны.

