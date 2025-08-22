Украину на выходных накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

На выходных 23-24 августа в Украине ожидаются дожди и грозы. В субботу в большинстве областей похолодает, кое-где прогнозируют осадки. А на День Независимости будет лить почти уже по всей территории Украины, погода станет еще более свежей.

Такой прогноз обнародовали в Украинском гидрометцентре. По данным синоптиков, суббота и воскресенье в Украине будут дождливыми.

Детальный прогноз погоды на субботу

23 августа в Украине ожидается контрастная погода. Дожди и грозы прольются на Сумщине, в центре, на востоке и юге страны, кроме Одесской области, местами возможны сильные ливни.

На востоке и юге жарко, +26...+30 градусов. Жарче всего будет на побережье Черного моря, в Крыму и на востоке, но там вероятны грозы и шквалы.

В центральных областях днем прогнозируют +20...+23 градуса.

Прохладнее всего в субботу будет в западных и северных областях. Там прогнозируют переменную облачность без существенных осадков (за исключением Сумщины).

Ночью +10...+13 градусов, днем +19...+22.

В Киеве ночью 23 августа облачно с прояснениями, умеренный дождь, +14...+12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Днем в столице облачно с прояснениями, без осадков, +20...+22 градуса. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Детальный прогноз погоды на воскресенье

На воскресенье, 24 августа, по прогнозу синоптиков, по всей территории Украины, кроме Крыма и Запорожья, ожидается дождливая и прохладная погода.

Холоднее всего будет в западных областях, там ожидаются кратковременные дожди с прояснениями, ночью лишь +7...+11 градусов, днем +17...+19.

В северных и центральных областях также будут лить дожди, местами грозы. Днем там +18...+22 градуса, ночью от +9 до +13 градусов.

На востоке и юге погода будет теплее.

В Харьковской, Луганской, Донецкой областях и на побережье Черного моря +22...+26 градусов днем, но с дождями и грозами.

В Крыму +24...+26 градусов, местами с кратковременными осадками.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни погоду будет определять холодный атмосферный фронт, который посетит Украину. Он принесет дожди и грозы в ряд областей.

А народный синоптик с Волыни Владимир Деркач спрогнозировал теплый сентябрь. По его словам, температура воздуха будет комфортной, а дождей станет меньше.

