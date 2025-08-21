Украинцев порадует погода в сентябре: синоптик рассказал, чего ожидать

Первый месяц осени принесет в Украину теплые дни с комфортными температурами. Эксперты отмечают, что в сентябре осадков будет меньше, чем раньше, а теплых дней больше и это добавит приятных моментов для отдыха.

Первая неделя сентября порадует украинцев чуть ли не летним теплом без сильных ветров. Об этом заявил "Телеграфу" народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

Детальный прогноз погоды на сентябрь

По словам эксперта, в начале сентября будет преобладать теплая безветренная погода. В столице днем столбики термометров покажут приятные 21-23 градуса. Теплее будет на юге и на западе страны, 25-26 тепла. В конце первой декады температура в Киеве начнет снижаться, особенно ночью, а вероятность осадков возрастет, хотя дожди будут слабыми.

Дожди будут идти всю вторую декаду сентября: в начале ожидаются умеренные осадки, а в середине месяца дожди усилятся по всей территории страны, местами ожидаются грозы. Температура упадет, в Киеве и во Львове - 20-22 тепла, в Одессе и на Закарпатье – до +25 градусов. Атмосферный фронт приблизит ощущение осени.

Третья декада начнется с дождей и снижения температуры, особенно ночью. С середины десятидневки осадки станут реже, а в конце сентября погода улучшится - без дождей и с повышением температуры, хотя заморозков еще не предвидится.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице завтра, 22-го августа, будет дождливо. На День флага и на День Независимости небо прояснится, будет сухо и преимущественно солнечно, хотя и температура воздуха снизится на несколько градусов.

