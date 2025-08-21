В Украину идет холодный атмосферный фронт: синоптик рассказала, где будут дожди и грозы. Карта

В четверг, 21 августа, погода в Украине будет контрастной. Часть территории накроют дожди и похолодание, а в других регионах будет сухо и жарко. Такие погодные условия будет определять холодный атмосферный фронт, который посетит нашу страну.

Он принесет дожди и грозы в западную часть и на север Украины. Такой прогноз обнародовала украинский синоптик Наталья Диденко.

Детальный прогноз погоды на четверг

Температура воздуха 21 августа ожидается очень высокой на юге, на востоке и в центральных областях, днем столбики термометров покажут 28-32 градуса.

На севере в течение дня 24-28 градусов. На западе атмосферный фронт обусловит более свежую погоду, 20-24 тепла, на Закарпатье – до +26 градусов.

Дождить сегодня будет в большинстве западных областей и на Житомирщине, местами ожидаются грозы.

В Киеве 21-го августа дождь вероятен вечером, максимальная температура воздуха – до +26 градусов.

Какой будет погода в ближайшие дни

Атмосферный фронт в течение 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и потянет за собой осадки.

На юге больше всего дождей придется на Одесскую область, а вот остальной юг в течение 22-23 августа максимум увидит какие-то локальные осадки.

В Киеве 22-го августа будет идти дождь. А 23-24 августа, на День флага и на День Независимости, в столице прояснится, будет сухо и преимущественно солнечно, хотя и температура воздуха снизится на несколько градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в четверг, 21 августа, будет переменная облачность, согласно прогнозу синоптиков осадков не ожидается. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

