В Украине начнется новый этап похолодания: синоптик назвала дату. Карта

В Украине с 30 декабря начнется новый этап похолодания, который принесет с собой морозную погоду. Сейчас же погодная картина имеет вид оттепели с осадками в виде мокрого снега.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в воскресенье, 28 декабря, на территории нашей страны ожидается снег и сильные порывы ветра.

"Воскресенье, завершающее воскресенье недели 2025 года, будет в Украине со снегом и сильным ветром. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду. Снег и мокрый снег 28-го декабря организуют атмосферные фронты восточного циклона", – объяснила метеоролог.

Погода в Украине на ближайшие дни

Она отметила, что температурные показатели будут пока что относительно высокими, как для зимы. 28 декабря днем ожидается от -2 до +3 градусов. Ночью возможно подмерзание, поэтому на дорогах образуется гололедица.

В Киеве завтра прогнозируют снег и мокрый снег с сильным ветром, днем температура около нуля.

В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими снегопадами.

"Морозы усилятся под Новый год, с 30-го декабря начнется новый этап похолодания", – говорится в сообщении.

Диденко подчеркнула: "пока – оттепель с мокрым снегом, под Новый год – мороз с периодическим снегом. А там не за горами – возможна снова оттепель".

Напомним, накануне синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже с 26 декабря показатели на термометрах будут повышаться из-за прихода атмосферных фронтов. По ее словам, пойдет снег и усилится ветер.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Иван Семилит предварительно прогнозирует, что в Украине на Новый год погода будет зимней и преимущественно со снегом. Больше всего снега ожидается в восточных регионах нашей страны.

