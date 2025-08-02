Украинцам рассылают повестки по почте: что будет, если проигнорировать вызов

В конце июля в Украине изменили правила вручения повесток военнообязанным гражданам. Теперь их могут рассылать по почте.

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Игнорирование ценного письма с повесткой будет расцениваться как уклонение от военной службы – с соответствующими последствиями. Что грозит за отказ получать повестку, присланную по почте, читайте в материале OBOZ.UA.

Что известно о нововведениях

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №916 от 30 июля 2025 года, повестки военнообязанным отныне представители ТЦК и СП могут не вручать лично в руки, а отправлять ценным письмом через "Укрпочту".

Правда, нововведение касается не всех граждан, а только тех, кто прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и не имеет действующей отсрочки от мобилизации. Поэтому если человек получил заключение ВВК о пригодности к службе, но потерял право на отсрочку, он может получить повестку по почте.

Постановлением предусмотрено, что повестка о мобилизации направляется в виде ценного письма с фиксацией вручения. Попытки избежать получения такого письма могут расцениваться как уклонение от военной службы.

Чем грозит отказ получать повестку, присланную по почте

После получения повестки "Укрпочтой", как и после получения ее лично в руки, военнообязанные должны явиться в ТЦК. Тем более, что в особый период все граждане призывного возраста обязаны предоставлять исчерпывающую информацию о фактическом месте своего проживания. По этому адресу и будет приходить повестка.

Неявка же в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может привести к объявлению гражданина в розыск. Для этого сотрудники ТЦК должны обратиться в полицию. После этого в приложении "Резерв+" появится отметка "выявлено нарушение воинского учета". В таком случае военнообязанного могут задержать на блокпосту и доставить в ТЦК.

Законодательство предусматривает штраф за первую и вторую неявку по повестке для уточнения данных. Третье игнорирование таких повесток может привести к уголовной ответственности. Если же речь идет о боевой повестке – рассчитывать, что удастся отделаться административной ответственностью, не стоит.

Что предшествовало

31 июля стало известно о решении Кабмина, согласно которому отныне боевую повестку смогут отправлять по почте.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, означает ли вручение боевой повестки немедленную отправку на фронт.

Также мы публиковали разъяснения, как получить отсрочку от мобилизации в августе , а также сообщали, что Кабмин согласовал законопроект об отсрочке от призыва для еще одной категории военнообязанных.

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