Означает ли вручение боевой повестки немедленную отправку на фронт: детальное объяснение

Военнообязанным в Украине могут вручать два вида повесток: для уточнения данных в ТЦК и СП (что и происходит чаще всего) и так называемую боевую повестку, то есть мобилизационное распоряжение. Во втором случае речь идет об отправке либо в пункт постоянной дислокации в/ч, либо в учебный центр.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает основные правила и нюансы мобилизационного процесса в Украине. Важно: боевая повестка, в отличие от обычной, может быть выписана только лицу, которое уже прошло медицинскую комиссию и признано годным к службе.

Получив такую повестку, военнообязанный узнает, когда именно и куда ему нужно прибыть. Это ни в коем случае не означает, что человек сразу попадет на фронт.

"Если лицо служило, то направляется в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение трех-четырех недель проходит боевое согласование. Всех, кто не служил, мы направляем в учебные центры", – объяснял руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко в интервью Leopolis.news.

Какие последствия за неявку по повестке на отправку?

Лицо обязано в кратчайшие сроки (но не позднее чем за три дня от указанных в повестке даты и времени прибытия) сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК и СП или любым другим способом с последующим прибытием в срок, не превышающий семи календарных дней.

Неявка без уважительной причины будет считаться уклонением от призыва по мобилизации. Наказание предусмотрено статьей 336 Уголовного кодекса Украины – это от трех до пяти лет лишения свободы.

Уважительными причинами неприбытия военнообязанного в срок, определенный в повестке, признаются:

препятствия стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родного брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены (мужа);

другие обстоятельства, которые лишили возможности лично прибыть вовремя в указанный пункт.

Эти причины должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной формы собственности).

Как писал OBOZ.UA, ранее боевую повестку можно было вручать только лично, под подпись. Однако правила изменили – теперь это распоряжение могут отправить ценным письмом через "Укрпочту". Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!