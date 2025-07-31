Боевую повестку смогут отправлять по почте: какие изменения одобрил Кабмин

Согласно новым правилам, боевые повестки на отправку в армию теперь могут направляться районным ТЦК ценным письмом через "Укрпочту". Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №916 от 30 июля 2025 года "О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений относительно отдельных вопросов ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации". Документ обнародован на правительственном портале.

Отныне, согласно постановлению, военнообязанные, которые прошли ВВК и не имеют права на отсрочку, могут получить мобилизационное распоряжение по почте.

Изменение касается лиц, которые:

– только что прошли военно-врачебную комиссию (ВВК);

– имеют действующее заключение ВВК, но не имеют действующей отсрочки.

Итак, теперь военнообязанным, у которых отсрочка завершилась, а медкомиссия действует, следует ожидать повестку по почте.

ТЦК будет отправлять распоряжение как ценное письмо через Укрпочту. Такое письмо регистрируется в системе почтового отслеживания, а получатель получает его лично под расписку.

Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а избежание получения письма может трактоваться как уклонение.

Кроме повесток по почте, принятое постановление Кабмина предусматривает другие изменения, касающиеся постановки на учет женщин, изменений в списках воинского учета и присвоения воинских званий.

Другие ключевые изменения правил воинского учета:

– автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия;

– присвоение воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военную службу или базовую общевойсковую подготовку, без их вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

– формирование поименных списков средствами системы "Оберіг" для организации отправки команд во время призыва на военную службу.

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