Как получить отсрочку от мобилизации в августе: подробная инструкция
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призвать в армию могут всех военнообязанных граждан нашего государства, впрочем представители некоторых категорий, как и раньше, имеют право на получение отсрочки от мобилизации.
Среди причин, которые могут стать основанием для получения отсрочки, есть некоторые заболевания, семейные обстоятельства, обучение и тому подобное. Как получить отсрочку, рассказали юристы юридической компании "Мережа права".
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации
Отсрочку от мобилизации в военное время могут получить военнообязанные, состоящие на воинском учете и имеющие веские основания в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Определенные законодательством основания условно можно разделить на несколько категорий.
- Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья
По этому основанию отсрочку могут оформить военнообязанные, имеющие инвалидность любой группы независимо от оснований ее установления. Вместе с заявлением на отсрочку и пакетом основных документов (паспорт, ИНН, военный билет) в таком случае следует подать еще и документ, подтверждающий наличие инвалидности. Это может быть пенсионное удостоверение (где указывается вид пенсии), справка МСЭК (ЭКОПФО) или удостоверение лица с инвалидностью.
Также отсрочку от мобилизации могут получить те, кто по решению ВВК был признан временно непригодным. Обычно такие выводы выдают, если человек нуждается в оперативном вмешательстве или длительном лечении. После завершения срока его действия, гражданин обязан пройти повторный осмотр и получить новое заключение от врачей, которым уже будет определена пригодность или непригодность к службе.
В случае, если при переосвидетельствовании врачи не принимают во внимание дополнительные исследования состояния здоровья и заключения профильных специалистов, юристы советуют сразу после проведения ВВК заявлять о своем несогласии с решением. Это поможет в дальнейшем его обжаловании.
- Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам
В эту категорию можно входят самые разнообразные основания, от ухода за близким родственником или наличием у жены или родителей инвалидности – до самостоятельного воспитания детей, гибели члена семьи на войне и тому подобное.
Самой сложной с точки зрения оформления является отсрочка от мобилизации по уходу за родителями (своими или жены). В этом случае необходимо иметь заключение о необходимости ухода за таким лицом, и доказательства, что у него нет других родственников, которые могут такой уход осуществлять. Дополнительно нужно будет еще обращаться в органы социальной защиты населения для получения акта ухода.
Проще оформить отсрочку от мобилизации по уходу за инвалидом, ведь при наличии удостоверения лица с инвалидностью первой или второй группы не нужно дополнительно делать акт ухода.
Аналогичная ситуация, если ребенок находится на иждивении у отца и он самостоятельно его воспитывает, в таком случае он не подлежит мобилизации.
- Отсрочка от призыва по личным основаниям
В эту условную категорию входят пребывание на учебе или педагогическая деятельность, наличие бронирования по работе, освобождение из плена и другие.
Важно помнить, что наличие у гражданина любого из оснований, дающих право на отсрочку, не означает, что он получит ее автоматически. Отсрочку надо правильно оформить
Как получить отсрочку от мобилизации
Прежде всего следует удостовериться в наличии основания для отсрочки и собрать все необходимые документы.
Для оформления необходимо подать заявление с документами в подтверждение права на отсрочку от призыва.
В зависимости от основания, это можно сделать двумя способами:
- Через приложение "Резерв +"
Через него по упрощенной процедуре можно оформить отсрочку, подав заявление в электронном формате. Это работает за счет того, что "Резерв+" имеет доступ к другим реестрам и может получить подтверждение предоставленной информации из них.
Через приложение отсрочку могут оформить:
– лица с инвалидностью;
– студенты дневной или дуальной формы обучения;
– родители, имеющие на содержании 3 несовершеннолетних детей (если все дети рождены в одном браке);
– родители, имеющие несовершеннолетнего ребенка, а второй родитель проходит службу;
– военнообязанные, которые имеют электронное решение ВВК о временной непригодности.
- Путем личной подачи заявления со всеми документами непосредственно в ТЦК
Это можно сделать очно в помещении территориального центра комплектования, или же направить такое заявление по почте, заказным письмом.
Порядок предоставления отсрочки от мобилизации
- Подача заявления и получение его ответственным работником ТЦК и СП.
- Рассмотрение документов комиссией. Предусмотрено, что рассмотрение длится 7 дней, но может занимать и больше времени, ориентировочно – до двух недель.
- Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.
- Выдача справки об отсрочке от мобилизации и внесение данных в Реестр.
После завершения действия отсрочки ее можно возобновить, если основание остается актуальным.
Для продления отсрочки от мобилизации подается соответствующее заявление в ТЦК и СП. Юристы рекомендуют делать это за неделю-две до того, как закончится срок действия предыдущей отсрочки. Процедура при этом остается аналогичной первому оформлению.
Что предшествовало
На днях стало известно о расширении программы "18–24". Отныне молодые военнослужащие имеют возможность учиться в вузах без отрыва от службы.
По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, нововведение "усиливает право на образование для молодых людей".
"Это позволит гражданам 18-24 лет не только приобщиться к защите Родины, но и одновременно получать компетенции и навыки для дальнейшей реализации в будущем", – подчеркнул он.
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