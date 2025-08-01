Как получить отсрочку от мобилизации в августе: подробная инструкция

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призвать в армию могут всех военнообязанных граждан нашего государства, впрочем представители некоторых категорий, как и раньше, имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

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Среди причин, которые могут стать основанием для получения отсрочки, есть некоторые заболевания, семейные обстоятельства, обучение и тому подобное. Как получить отсрочку, рассказали юристы юридической компании "Мережа права".

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Отсрочку от мобилизации в военное время могут получить военнообязанные, состоящие на воинском учете и имеющие веские основания в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Определенные законодательством основания условно можно разделить на несколько категорий.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья

По этому основанию отсрочку могут оформить военнообязанные, имеющие инвалидность любой группы независимо от оснований ее установления. Вместе с заявлением на отсрочку и пакетом основных документов (паспорт, ИНН, военный билет) в таком случае следует подать еще и документ, подтверждающий наличие инвалидности. Это может быть пенсионное удостоверение (где указывается вид пенсии), справка МСЭК (ЭКОПФО) или удостоверение лица с инвалидностью.

Также отсрочку от мобилизации могут получить те, кто по решению ВВК был признан временно непригодным. Обычно такие выводы выдают, если человек нуждается в оперативном вмешательстве или длительном лечении. После завершения срока его действия, гражданин обязан пройти повторный осмотр и получить новое заключение от врачей, которым уже будет определена пригодность или непригодность к службе.

В случае, если при переосвидетельствовании врачи не принимают во внимание дополнительные исследования состояния здоровья и заключения профильных специалистов, юристы советуют сразу после проведения ВВК заявлять о своем несогласии с решением. Это поможет в дальнейшем его обжаловании.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам

В эту категорию можно входят самые разнообразные основания, от ухода за близким родственником или наличием у жены или родителей инвалидности – до самостоятельного воспитания детей, гибели члена семьи на войне и тому подобное.

Самой сложной с точки зрения оформления является отсрочка от мобилизации по уходу за родителями (своими или жены). В этом случае необходимо иметь заключение о необходимости ухода за таким лицом, и доказательства, что у него нет других родственников, которые могут такой уход осуществлять. Дополнительно нужно будет еще обращаться в органы социальной защиты населения для получения акта ухода.

Проще оформить отсрочку от мобилизации по уходу за инвалидом, ведь при наличии удостоверения лица с инвалидностью первой или второй группы не нужно дополнительно делать акт ухода.

Аналогичная ситуация, если ребенок находится на иждивении у отца и он самостоятельно его воспитывает, в таком случае он не подлежит мобилизации.

Отсрочка от призыва по личным основаниям

В эту условную категорию входят пребывание на учебе или педагогическая деятельность, наличие бронирования по работе, освобождение из плена и другие.

Важно помнить, что наличие у гражданина любого из оснований, дающих право на отсрочку, не означает, что он получит ее автоматически. Отсрочку надо правильно оформить

Как получить отсрочку от мобилизации

Прежде всего следует удостовериться в наличии основания для отсрочки и собрать все необходимые документы.

Для оформления необходимо подать заявление с документами в подтверждение права на отсрочку от призыва.

В зависимости от основания, это можно сделать двумя способами:

Через приложение "Резерв +"

Через него по упрощенной процедуре можно оформить отсрочку, подав заявление в электронном формате. Это работает за счет того, что "Резерв+" имеет доступ к другим реестрам и может получить подтверждение предоставленной информации из них.

Через приложение отсрочку могут оформить:

– лица с инвалидностью;

– студенты дневной или дуальной формы обучения;

– родители, имеющие на содержании 3 несовершеннолетних детей (если все дети рождены в одном браке);

– родители, имеющие несовершеннолетнего ребенка, а второй родитель проходит службу;

– военнообязанные, которые имеют электронное решение ВВК о временной непригодности.

Путем личной подачи заявления со всеми документами непосредственно в ТЦК

Это можно сделать очно в помещении территориального центра комплектования, или же направить такое заявление по почте, заказным письмом.

Порядок предоставления отсрочки от мобилизации

Подача заявления и получение его ответственным работником ТЦК и СП. Рассмотрение документов комиссией. Предусмотрено, что рассмотрение длится 7 дней, но может занимать и больше времени, ориентировочно – до двух недель. Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Выдача справки об отсрочке от мобилизации и внесение данных в Реестр.

После завершения действия отсрочки ее можно возобновить, если основание остается актуальным.

Для продления отсрочки от мобилизации подается соответствующее заявление в ТЦК и СП. Юристы рекомендуют делать это за неделю-две до того, как закончится срок действия предыдущей отсрочки. Процедура при этом остается аналогичной первому оформлению.

Что предшествовало

На днях стало известно о расширении программы "18–24". Отныне молодые военнослужащие имеют возможность учиться в вузах без отрыва от службы.

По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, нововведение "усиливает право на образование для молодых людей".

"Это позволит гражданам 18-24 лет не только приобщиться к защите Родины, но и одновременно получать компетенции и навыки для дальнейшей реализации в будущем", – подчеркнул он.

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