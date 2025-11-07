Украина начала перевод армии на контрактную форму службы: Шмыгаль рассказал подробности

Украина работает над переводом Вооруженных сил на контрактную форму службы. Новая система охватит, в частности, действующих контрактников и мобилизованных граждан.

Об этом во время заседания Ставки рассказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль. По его словам, граждане смогут самостоятельно выбирать срок заключения контракта, должность и бригаду, к которой хотят присоединиться.

Продолжительность контракта будет колебаться от 1 до 5 лет. По словам министра обороны, если человек заключит контракт на 2 года и более, гарантированно получит год бронирования от мобилизации после окончания его срока действия.

"Возможность заключить контракт будет у всех, прежде всего у действующих военнослужащих", – подчеркнул Шмыгаль.

Денежное обеспечение контрактников составит 50-60 тысяч гривен. Также планируют добавить надбавки, повышенные боевые выплаты и бонусы за подписание контракта, сумма которых будет зависеть от срока.

"Было проведено Генеральным штабом Министерства обороны, более пяти соответствующих исследований, опросов среди военнослужащих. Базовым уровнем считается 50-60 тысяч гривен оплаты", – отметил Шмыгаль.

Чиновник добавил, что разработка новой системы требует изменений в законодательстве и постановлениях правительства. Сейчас они находятся на рассмотрении, а в начале 2026 года изменения планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады.

"У нас нет в законе срока годового контракта для людей старше 25 лет. Для этого надо изменить законодательство, чтобы такая возможность появилась. Сейчас это в работе и на внешнем согласовании", – отметил Шмыгаль.

