В Украине хотят предоставить право на отсрочку от мобилизации военнослужащим, которые год служили по контракту '18-25': подробности

В Украине планируют расширить перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий такое право военнослужащим, которые год отслужили по контракту "18–25".

Речь идет о законопроекте №13574, который вносит изменения в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". За документ в первом чтении проголосовали 283 народных депутата во время пленарного заседания парламента во вторник.

Документ предусматривает, что право на отсрочку получат военнослужащие, которые подписали контракт по экспериментальной программе правительства для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет и прослужили в Вооруженных силах Украины не менее года.

Согласно законопроекту, те, кто не изъявил желания продлевать контракт после завершения этого срока, смогут воспользоваться отсрочкой от мобилизации сроком на 12 месяцев. По истечении этого года их снова могут призвать на службу.

